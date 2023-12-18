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За гроші складали іспити водіям — у Києві викрили працівників автошкіл

18 грудня 2023 15:01
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
За гроші складали іспити водіям — у Києві викрили працівників автошкіл
Інструктор та водій під час навчань. Фото (ілюстративне): google
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У Києві правоохоронці викрили працівників автошкіл, які допомагали скласти іспит водіям за гроші. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів. 

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі

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Правоохоронці розповіли, що зловмисники за гроші пропонували слухачам автошколи демонструвати високі навички водіння під час складання практичного іспиту на право водіння транспортних засобів.

Спеціально для цього вони облаштували навчальні машини додатковими педалями акселератора. Таким чином інструктори мали можливість самостійно керувати автомобілем, а майбутні водії лише крутили кермо, у разі необхідності імітували перемикання коробки передач та за командою вмикали сигнали повороту.

Інший учасник схеми — адміністратор територіального сервісного центру — не помічав порушень та у підсумку виставляв позитивну оцінку.

Така послуга коштувала 450 доларів з людини. 

Яке покарання чекає на злочинців

На цей час трьом працівникам приватних автошкіл повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 369, ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 369, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190 КК України та адміністратору одного з територіальних сервісних центрів МВС у місті Києві за ч.1 ст. 366 КК України. Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів. 

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Нагадаємо, нещодавно в Одесі викрили двох чоловіків, які займалися реалізацією заборонених речовин. Підозрювані продавали психотропи у великих розмірах на вулицях міста.

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