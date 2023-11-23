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При какой температуре в Киеве могут начать применять графики отключения света

23 ноября 2023 12:36
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савинцев Сергей
При какой температуре в Киеве могут начать применять графики отключения света
Отключение света в Киеве. Иллюстративное фото: Олег Петрасюк
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савинцев Сергей

Из-за снижения температуры в зимний период значительно возрастает потребление электроэнергии. Если столбик термометра опустится ниже 8-10 градусов Цельсия, то в столице придется применять графики отключения света.

Об этом в эфире КИЕВ24 рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

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При какой температуре в Киеве придется применить графики отключения света

"При средней суточной температуре где-то -8-10 градусов Цельсия, к сожалению, придется применять графики. К этому украинцам нужно быть готовыми", — сказал Харченко.

Перед этим НЭК "Укрэнерго" сообщало, что похолодание увеличило нагрузку на энергосистему, что вносит изменения в особенности потребления электроэнергии. Летом нужно было максимально экономить свет после 19:00. Теперь самые критические часы – с 17:00 до 19:00.

Напомним, глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий рассказал о том, что Украина воспользовалась аварийной помощью от соседних стран. Именно так удалось избежать отключений электроэнергии у потребителей и компенсировать ее недостаток в энергосистеме.

 

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