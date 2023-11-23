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За якої температури у Києві можуть почати застосовувати графіки відключення світла

23 листопада 2023 12:36
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савінцев Сергій
За якої температури у Києві можуть почати застосовувати графіки відключення світла
Відключення світла у Києві. Ілюстративне фото: Олег Петрасюк
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савінцев Сергій

Через зниження температури в зимовий період значно зростає споживання електроенергії. Якщо стовпчик термометра опуститься нижче 8-10 градусів Цельсія, то у столиці доведеться застосовувати графіки відключення світла.

Про це в етері КИЇВ24 розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

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"За середньої добової температури десь -8-10 градусів Цельсія, на жаль, доведеться застосовувати графіки. До цього українцям потрібно бути готовими", — сказав Харченко.

Перед цим НЕК "Укренерго" повідомляло, що похолодання збільшило навантаження на енергосистему, а це вносить зміни в особливості споживання електроенергії. Влітку потрібно було максимально економити світло після 19:00. Тепер найкритичніші години — з 17:00 до 19:00.

Нагадаємо, голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький розповів про те, що вчора Україна скористалася аварійною допомогою від сусідніх країн. Саме так вдалося уникнути відключень електроенергії у споживачів та подолати її нестачу у енергосистемі.

 

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