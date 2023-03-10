За нападение на пенсионера двух рецидивистов отправили за решетку на 8 лет

Преступники пять часов шли пешком, чтобы ограбить пенсионера

За нападение на дом 81-летнего киевского пенсионера двух рецидивистов в очередной раз отправили за решетку. Суд вынес обоим преступникам наказание в виде восьми лет лишения свободы.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Преступление против пенсионера

В апреле 2020 года двое рецидивистов в Днепровском районе Киева напали на дом 81-летнего пенсионера.

Проникнув в квартиру, преступники избили и связали владельца, после чего отобрали у него 40 тысяч гривен и другие ценности.

Отмечается, что в настоящее время в Киеве был введен карантин, в результате чего движение общественного транспорта было ограничено. Так что рецидивисты шли пешком к месту преступления более пяти часов.

Приговор суда

Дарницкий районный суд Киева признал обоих подозреваемых виновными в преступлениях, предусмотренных ч. 3 ст. 187, ч. 1 ст. 357, ч. 1 ст. 135 УК Украины.

Оба рецидивиста приговорены к восьми годам лишения свободы.

Напомним, ранее в Киеве во время действия комендантского часа задержали пьяного рецидивиста, пытавшегося промчаться без остановки мимо блокпоста на угнанном автомобиле.

Фото: Pixabay