За нападение на пенсионера двух рецидивистов отправили за решетку на 8 лет
За нападение на дом 81-летнего киевского пенсионера двух рецидивистов в очередной раз отправили за решетку. Суд вынес обоим преступникам наказание в виде восьми лет лишения свободы.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
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Преступление против пенсионера
В апреле 2020 года двое рецидивистов в Днепровском районе Киева напали на дом 81-летнего пенсионера.
Проникнув в квартиру, преступники избили и связали владельца, после чего отобрали у него 40 тысяч гривен и другие ценности.
Отмечается, что в настоящее время в Киеве был введен карантин, в результате чего движение общественного транспорта было ограничено. Так что рецидивисты шли пешком к месту преступления более пяти часов.
Приговор суда
Дарницкий районный суд Киева признал обоих подозреваемых виновными в преступлениях, предусмотренных ч. 3 ст. 187, ч. 1 ст. 357, ч. 1 ст. 135 УК Украины.
Оба рецидивиста приговорены к восьми годам лишения свободы.
Напомним, ранее в Киеве во время действия комендантского часа задержали пьяного рецидивиста, пытавшегося промчаться без остановки мимо блокпоста на угнанном автомобиле.
Фото: Pixabay