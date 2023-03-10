За напад на пенсіонера двох рецидивістів відправили за ґрати на 8 років
За напад на оселю 81-річного київського пенсіонера двох рецидивістів вчергове відправили за ґрати. Суд ухвалив обом злочинцям покарання у вигляді восьми років позбавлення волі.
Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.
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Злочин проти пенсіонера
У квітні 2020 року двоє рецидивістів у Дніпровському районі Києва напали на оселю 81-річного пенсіонера.
Проникнувши у помешканння, злочинці побили і зв’язали власника, після чого відібрали у нього 40 тисяч гривень та інші цінності.
Зазначається, що в цей час в Києві був запроваджений карантин, внаслідок чого рух громадського транспорту обмежили. Тож рецидивісти ішли до місця злочину понад п’ять годин.
Вирок суду
Дарницький районний суд Києва визнав обох підозрюваних винними у злочинах, передбачених ч. 3 ст. 187, ч. 1 ст. 357, ч. 1 ст. 135 КК України.
Обох рецидивістів засудили до восьми років позбавлення волі.
Нагадаємо, раніше у Києві під час дії комендантської години затримали п’яного рецидивіста, який намагався промчати без зупинки повз блокпост на краденому автомобілі.
Фото: Pixabay