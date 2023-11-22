За первый день снегопада в Киеве случились десятки ДТП — какая ситуация сейчас

Столкновение легковых автомобилей. Фото: Патрульная полиция Киева.

В столице Украины продолжается непогода. За первый день снегопада на автодорогах Киева произошло 46 дорожно-транспортных происшествий.

Об этом сообщает Патрульная полиция Киева.

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По информации Патрульной полиции, в Киеве только сегодня произошло 46 ДТП. Среди них смертельная авария, где погиб один человек, и три ДТП, где травмировались два человека.

Сообщения Патрульной полиции Киева. Фото: скриншот сообщения полиции

В полиции призвали жителей не парковаться на обочинах улиц и дорог, чтобы не прерывать работу спецтехники на местах. Также там добавили, что патрульные регулируют движение на дорогах, чтобы избежать опасных ситуаций.

Напомним, в Ровенской области автомобиль влетел в блокпост. В результате аварии пострадали четыре человека. ДТП произошло в Сарненском районе на трассе "Киев — Ковель — Ягодин".

Также в Ровенской области на трассе Киев — Чоп вблизи Грушвицы Второй произошло серьезное ДТП с участием пяти автомобилей. Есть пострадавшие.