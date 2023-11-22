За перший день снігопаду в Києві трапилися десятки ДТП — яка ситуація зараз

Зіткнення легкових авто. Фото: Патрульна поліція Києва.

У столиці України вирує негода. За перший день снігопаду на автодорогах Києва сталося 46 дорожньо-транспортних пригод.

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

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Ситуація на дорогах Києва сьогодні

За інформацією Патрульної поліції, у Києві лише за сьогодні сталося 46 ДТП. Серед них смертельна аварія, де загинула одна людина, і загалом три ДТП, де травмувалися двоє людей.

Повідомлення Патрульної поліції Києва. Фото: скриншот допису поліції

У поліції закликали жителів не паркуватися обабіч вулиць та доріг, щоб не переривати роботу спецтехніки на місцях. Також там додали, що патрульні регулюють рух на дорогах з метою уникнення небезпечних ситуацій.

Нагадаємо, на Рівненщині автомобіль влетів у блокпост. Внаслідок аварії постраждали четверо осіб. ДТП сталася у Сарненському районі на трасі "Київ — Ковель — Ягодин".

Також у Рівненській області на трасі Київ — Чоп поблизу Грушвиці Другої сталася серйозна ДТП за участю п'яти автомобілів. Є постраждалі.