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За перший день снігопаду в Києві трапилися десятки ДТП — яка ситуація зараз

22 листопада 2023 17:16
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
За перший день снігопаду в Києві трапилися десятки ДТП — яка ситуація зараз
Зіткнення легкових авто. Фото: Патрульна поліція Києва.
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

У столиці України вирує негода. За перший день снігопаду на автодорогах Києва сталося 46 дорожньо-транспортних пригод.

 Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

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За інформацією Патрульної поліції, у Києві лише за сьогодні сталося 46 ДТП. Серед них смертельна аварія, де загинула одна людина, і загалом три ДТП, де травмувалися двоє людей. 

Повідомлення поліції
Повідомлення Патрульної поліції Києва. Фото: скриншот допису поліції

У поліції закликали жителів не паркуватися обабіч вулиць та доріг, щоб не переривати роботу спецтехніки на місцях. Також там додали, що патрульні регулюють рух на дорогах з метою уникнення небезпечних ситуацій.

Нагадаємо, на Рівненщині автомобіль влетів у блокпост. Внаслідок аварії постраждали четверо осіб. ДТП сталася у Сарненському районі на трасі "Київ — Ковель — Ягодин".

Також у Рівненській області на трасі Київ — Чоп поблизу Грушвиці Другої сталася серйозна ДТП за участю п'яти автомобілів. Є постраждалі.

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