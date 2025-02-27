Забил собаку ногами до смерти — в Киеве будут судить мужчину

Бездомная собака. Иллюстративное фото: Vlasno

В столице состоится судебное разбирательство дела в отношении 31-летнего киевлянина, которого обвиняют в жестоком обращении с бездомной собакой. Он бил животное ногами, что привело к его гибели.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

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Детали дела

Инцидент произошел в начале января этого года. По данным следствия, мужчина, который проживает вместе с сожительницей и тремя детьми, забрал с улицы бездомную собаку, а затем решил ее выгнать.

Камеры наблюдения в подъезде зафиксировали момент, когда он жестоко обращался с животным.

Мужчина бил собаку ногами, а затем, держа на руках ребенка, сбросил ее с лестницы. После падения он продолжил наносить животному удары.

В результате полученных травм собака погибла. Проведенные экспертизы подтвердили, что смерть наступила из-за многочисленных повреждений внутренних органов.

Что решил суд

Прокуроры Днепровской окружной прокуратуры города Киева уже направили в суд обвинительный акт.

Мужчине грозит от 5 до 8 лет лишения свободы за жестокое обращение с животными (ч. 3 ст. 299 УК Украины). Досудебное расследование осуществляли следователи Днепровского управления полиции.

Напомним, что во Львовской области суд оштрафовал работницу Государственной пограничной службы за то, что она совершила наезд на собаку, выбежавшую на дорогу.

А в Одесской области 39-летняя местная жительница сообщила полиции, что сосед задушил ее французского бульдога, когда песик залаял на него.