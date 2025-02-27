Забив собаку ногами до смерті — у Києві судитимуть чоловіка

Безпритульний собака. Ілюстративне фото: Vlasno

У столиці відбудеться судовий розгляд справи щодо 31-річного киянина, якого обвинувачують у жорстокому поводженні з безпритульною собакою. Він бив тварину ногами, що призвело до її загибелі.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

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Деталі справи

Інцидент стався на початку січня цього року. За даними слідства, чоловік, який проживає разом із співмешканкою та трьома дітьми, забрав із вулиці бездомну собаку, а згодом вирішив її вигнати.

Камери спостереження у під’їзді зафіксували момент, коли він жорстоко поводився з твариною.

Чоловік бив собаку ногами, а потім, тримаючи на руках дитину, скинув її зі сходів. Після падіння він продовжив завдавати тварині ударів.

Внаслідок отриманих травм собака загинула. Проведені експертизи підтвердили, що смерть настала через численні ушкодження внутрішніх органів.

Що вирішив суд

Прокурори Дніпровської окружної прокуратури міста Києва вже скерували до суду обвинувальний акт.

Чоловікові загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі за жорстоке поводження з тваринами (ч. 3 ст. 299 КК України). Досудове розслідування здійснювали слідчі Дніпровського управління поліції.

Нагадаємо, що у Львівської області суд оштрафував працівницю Державної прикордонної служби за те, що вона здійснила наїзд на собаку, що вибіг на дорогу.

А в Одеської області 39-річна місцева жителька повідомила поліцію, що сусід задушив її французького бульдога, коли песик загавкав на нього.