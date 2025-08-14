Отель "Салют" в Киеве признали банкротом

Гостиница "Салют" в Киеве. Фото: пресс-служба отеля "Салют"/Facebook

Хозяйственный суд Киева признал ЧАО "Отель "Салют" банкротом из-за долгов на общую сумму 5,4 млрд грн. Здание столичной гостиницы планируют продать на аукционе.

Об этом говорится в решении суда.

Гостиница "Салют" в Киеве обанкротилась — что известно

Итак, 30 июня 2025 года гостиницу "Салют" в Киеве признали банкротом из-за значительного размера долга. Как установил Хозяйственный суд Киева долг составлял 5,4 млрд грн.

Отмечается, что по состоянию на конец декабря 2024 года компания, связанная с Константином Жеваго, имела накопленные балансовые убытки в сумме 1,23 млрд грн. У нее не осталось никакого собственного капитала и каких-либо финансовых возможностей для погашения долговых обязательств.

Основной актив компании — здание гостиницы на ул. Ивана Мазепы, 11-б продадут на публичных торгах для погашения задолженности перед Национальным банком Украины. Ведь ЧАО "Отель "Салют" было имущественным поручителем по обязательствам обанкротившегося банка Жеваго "Финансы и Кредит".

В решении суда отмечается, что семь лет процедуры распоряжения имуществом не привели к привлечению инвесторов. В частности, компания "УНИВИТА Инк.", с которой велись переговоры, в мае 2024 года сообщила о потере заинтересованности, а других потенциальных инвесторов не было.

Учитывая все вышеупомянутые факты, суд решил, что отель "Салют" не имеет шансов восстановить платежеспособность и удовлетворить признанные требования кредиторов иначе как через применение ликвидационной процедуры, что является основанием для признания банкротом.

Отметим, что "Салют" — это трехзвездочный 7-этажный отель в Киеве по адресу ул. Ивана Мазепы, 11-б на 88 номеров. Построен в 1984 году архитектором Авраамом Милецким.

