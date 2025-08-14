Відео
Головна Київ Заборгував 5 млрд — готель "Салют" у Києві визнано банкрутом

Заборгував 5 млрд — готель "Салют" у Києві визнано банкрутом

Дата публікації: 14 серпня 2025 18:49
Готель "Салют" у Києві визнали банкрутом
Готель "Салют" у Києві. Фото: пресслужба готелю "Салют"/Facebook

Господарський суд Києва визнав ПрАТ "Готель "Салют" банкрутом через борги на загальну суму 5,4 млрд грн. Будівлю столичного готелю планують продати на аукціоні.

Про це йдеться у рішенні суду.

Готель Салют
Готель "Салют" у Києві збанкрутував — що відомо

Отже, 30 червня 2025 року готель "Салют" у Києві визнали банкрутом через значний розмір боргу. Як встановив Господарський суд Києва борг становив 5,4 млрд грн.

Зазначається, що станом на кінець грудня 2024 року компанія, пов'язана з Костянтином Жеваго, мала накопичені балансові збитки в сумі 1,23 млрд грн. У неї не залишилося жодного власного капіталу та будь-яких фінансових можливостей для погашення боргових зобов'язань.

Основний актив компанії — будівлю готелю на вул. Івана Мазепи, 11-б продадуть на прилюдних торгах для погашення заборгованості перед Національним банком України. Адже ПрАТ "Готель "Салют" було майновим поручителем за зобов’язаннями збанкрутілого банку Жеваго "Фінанси та Кредит".

У рішенні суду зазначається, що сім років процедури розпорядження майном не призвели до залучення інвесторів. Зокрема, компанія "УНІВІТА Інк.", з якою велися переговори, у травні 2024 року повідомила про втрату зацікавленості, а інших потенційних інвесторів не було.

З огляду на всі вищезазначені факти суд вирішив, що готель "Салют" не має шансів відновити платоспроможність та задовольнити визнані вимоги кредиторів інакше як через застосування ліквідаційної процедури, що є підставою для визнання банкрутом.

Зазначимо, що "Салют" — це тризірковий 7-поверховий готель у Києві за адресою вул. Івана Мазепи, 11-б на 88 номерів. Збудований у 1984 році архітектором Авраамом Мілецьким.

Нагадаємо, що наприкінці червня цього року стало відомо, що компанія GoPro на межі банкрутства.

Раніше ми пояснювали, що робити клієнтам, якщо банк визнали банкрутом і ліквідували.

Київ суд банкрут готелі судові рішення
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
