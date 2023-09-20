Запрет на въезд грузовиков в Киев: как будут работать ограничения

Грузовики на дороге. Фото: newswall.com.ua

Со среды, 20 сентября в Киеве запрещен въезд для крупных автомобилей в период пиковой загрузки дорог. Решение было принято из-за пробок, которые затрудняют движение горожан на работу и доставку грузов.

Об этом сообщил глава КГВА Сергей Попко.

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Сергей Попко подчеркнул, что аналогичные меры применялись в столице до начала агрессии РФ.

При этом он уточнил, что с 20 сентября в Киеве запрещается въезд для большегрузного транспорта в утренние часы с 7:00 до 10:00 и в вечернее время с 17:00 до 20:00. Эти ограничения будут действовать на всех подъездах к городу, а за их соблюдением будет следить киевская полиция.

Также он указал, что данный шаг был предпринят из-за проблем с переполнением дорог в Киеве в пиковые часы. Это создавало сложности для горожан в пути на работу и для спецтранспорта при достижении конечного пункта назначения.

Сообщение КГВА. Фото: скриншот

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