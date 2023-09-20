Заборона на в'їзд вантажівок до Києва: як працюватимуть обмеження

Вантажівки на дорозі. Фото: newswall.com.ua

З середи, 20 вересня, у Києві заборонено в'їзд для великих автомобілів у період пікового завантаження доріг. Рішення було прийнято через пробки, які ускладнюють рух городян на роботу та доставку вантажів.

Про це повідомив голова КМВА Сергій Попко.

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Сергій Попко наголосив, що аналогічні заходи вживалися у столиці до початку агресії РФ.

При цьому він уточнив, що з 20 вересня у Києві забороняється в'їзд для великовантажного транспорту вранці з 7:00 до 10:00 та увечері з 17:00 до 20:00. Ці обмеження діятимуть на всіх під'їздах до міста, а за їх дотриманням стежитиме київська поліція.

Також він зазначив, що цей крок було зроблено через проблеми з переповненням доріг у Києві в піковий годинник. Це створювало складності для городян у дорозі на роботу та для спецтранспорту при досягненні кінцевого пункту призначення.

Повідомлення КМВА. Фото: скриншот

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