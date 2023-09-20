Заборона на в'їзд вантажівок до Києва: як працюватимуть обмеження
З середи, 20 вересня, у Києві заборонено в'їзд для великих автомобілів у період пікового завантаження доріг. Рішення було прийнято через пробки, які ускладнюють рух городян на роботу та доставку вантажів.
Про це повідомив голова КМВА Сергій Попко.
Заборона на в'їзд вантажівок до Києва
Сергій Попко наголосив, що аналогічні заходи вживалися у столиці до початку агресії РФ.
При цьому він уточнив, що з 20 вересня у Києві забороняється в'їзд для великовантажного транспорту вранці з 7:00 до 10:00 та увечері з 17:00 до 20:00. Ці обмеження діятимуть на всіх під'їздах до міста, а за їх дотриманням стежитиме київська поліція.
Також він зазначив, що цей крок було зроблено через проблеми з переповненням доріг у Києві в піковий годинник. Це створювало складності для городян у дорозі на роботу та для спецтранспорту при досягненні кінцевого пункту призначення.
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