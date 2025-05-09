Запрещенная символика и песни - в Киеве конфликты на 9 мая

Полицейская общается с женщиной в Парке Славы в Киеве. Фото: скриншот

В пятницу, 9 мая, в центре Киева правоохранители зафиксировали несколько нарушений во время возложения цветов к "вечному огню" в Парке Славы. Они связаны с использованием запрещенной символики и песнями.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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В частности, женщина по имени Галина Петровна пришла в Парк Славы с цветами, имея при себе запрещенную символику. На замечание полицейских она отреагировала агрессивно, начала оскорблять правоохранителей, цитировать российский рассказ "Муму" Ивана Тургенева и угрожала "отправить их на фронт". Нарушительницу доставили в Печерское районное управление полиции для выяснения обстоятельств.

Позже произошел еще один случай, женщина публично включила советскую песню "День Победы" и рассказывала о своем деде, который воевал в Бресте. Ее поведение также вызвало интерес полиции.

Во время возложения цветов к мемориалу Вечной Славы произошла еще одна стычка. Причиной стал языковой конфликт — мужчина оказался приверженцем пророссийских взглядов.

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