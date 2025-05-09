Заборонена символіка та пісні — у Києві конфлікти на 9 травня

Поліцейська спілкується із жінкою у Парку Слави у Києві. Фото: скриншот

У п'ятницю, 9 травня, в центрі Києва правоохоронці зафіксували кілька порушень під час покладання квітів до "вічного вогню" у Парку Слави. Вони пов’язані із використанням забороненої символіки та піснями.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Зокрема, жінка на ім’я Галина Петрівна прийшла у Парк Слав з квітами, маючи при собі заборонену символіку. На зауваження поліцейських вона відреагувала агресивно, почала ображати правоохоронців, цитувати російське оповідання "Муму" Івана Тургенєва та погрожувала "відправити їх на фронт". Порушницю доставили до Печерського районного управління поліції для з’ясування обставин.

Згодом стався ще один випадок, жінка публічно увімкнула радянську пісню "День Перемоги" та розповідала про свого діда, який воював у Бресті. Її поведінка також викликала зацікавлення поліції.

Раніше ми розповідали, чому в Україні більше не святкують 9 травня і що цьому передувало.

Також ми писали, що МЗС України закликало іноземних лідерів утриматися від візиту до Москви на 9 травня.