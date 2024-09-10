Киевводоканал заявил, что столица может остаться без воды

Загрязненная вода в Десне. Иллюстративное фото: Новинарня/Стас Козлюк

В результате загрязнения реки Десна Киев может остаться без водоснабжения. Поэтому в столице на этот случай запланирован переход на альтернативные источники водоснабжения.

Об этом заявил заместитель директора "Киевводоканала" Владимир Костюк в эфире Еспресо во вторник, 10 сентября.

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Загрязнение Десны

"Хочу напомнить, что река Десна остается основным видом водоснабжения для очистных сооружений Деснянских водопроводных станций и составляет 70% подготовленной питьевой воды для жителей Киева", — сказал Костюк.

По словам представителя Киевводоканала, загрязнение реки продвигается. В настоящее время в компании следят и анализируют показатели лабораторных исследований организаций, которые занимаются этим вопросом.

Он уточнил, что водоканал дважды в неделю берет пробы в верховьях реки. В то же время, смоделировать, какая вода придет на водозабор через четыре-пять дней — невозможно.

"Впрочем, мы ожидаем самых плохих результатов. Если такие результаты подтверждаются и наша действующая технология не способна будет очистить воду, то возможен сценарий отказа от этого источника водоснабжения и переход на другие источники", — добавил Костюк.

Он уточнил, что речь идет о Днепровской станции и артезианских источниках, но это все равно не обеспечит город на 100%.