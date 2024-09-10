Киевводоканал заявил, что столица может остаться без воды

Загрязнение Десны — Киевводоканал предупредил об угрозе для столицы
В результате загрязнения реки Десна Киев может остаться без водоснабжения. Поэтому в столице на этот случай запланирован переход на альтернативные источники водоснабжения.
Об этом заявил заместитель директора "Киевводоканала" Владимир Костюк в эфире Еспресо во вторник, 10 сентября.
Загрязнение Десны
"Хочу напомнить, что река Десна остается основным видом водоснабжения для очистных сооружений Деснянских водопроводных станций и составляет 70% подготовленной питьевой воды для жителей Киева", — сказал Костюк.
По словам представителя Киевводоканала, загрязнение реки продвигается. В настоящее время в компании следят и анализируют показатели лабораторных исследований организаций, которые занимаются этим вопросом.
Он уточнил, что водоканал дважды в неделю берет пробы в верховьях реки. В то же время, смоделировать, какая вода придет на водозабор через четыре-пять дней — невозможно.
"Впрочем, мы ожидаем самых плохих результатов. Если такие результаты подтверждаются и наша действующая технология не способна будет очистить воду, то возможен сценарий отказа от этого источника водоснабжения и переход на другие источники", — добавил Костюк.
Он уточнил, что речь идет о Днепровской станции и артезианских источниках, но это все равно не обеспечит город на 100%.
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