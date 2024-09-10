Київводоканал заявив, що столиця може залишитися без води

Забруднена вода у Десні. Ілюстративне фото:Новинарня/Стас Козлюк

Внаслідок забруднення річки Десна Київ може залишитися без водопостачання. Тому у столиці на цей випадок запланували перехід на альтернативні джерела водопостачання.

Про це заявив заступник директора "Київводоканалу" Володимир Костюк в ефірі Еспресо у вівторок, 10 вересня.

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Забруднення Десни

"Хочу нагадати, що річка Десна залишається основним видом водопостачання для очисних споруд Деснянських водопровідних станцій і становить 70% підготовленої питної води для мешканців Києва", — сказав Костюк.

За словами представника Київводоканалу, забруднення річки просувається. Наразі у компанії стежать та аналізують показники лабораторних досліджень організацій, які займаються цим питанням.

Він уточнив, що водоканал двічі на тиждень бере проби у верхівʼях річки. Водночас змоделювати, яка вода прийде на водозабір через чотири-п'ять днів, неможливо.

"Втім, ми очікуємо найгірших результатів. Якщо такі результати підтверджуються й наша чинна технологія не здатна буде очистити воду, то можливий сценарій відмови від цього джерела водопостачання й перехід на інші джерела", — додав Костюк.

Він уточнив, що йдеться про Дніпровську станцію та артезіанські джерела, але це все одно не забезпечить місто на 100%.