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Главная Киев Задержание после протестов на Теремках: ветеран оказался в СИЗО

Задержание после протестов на Теремках: ветеран оказался в СИЗО

Ua ru
7 октября 2026 07:37
Протесты на Теремках: подробности ареста Любомира Дмитришина
Полиция на строительной площадке в Теремках. Фото: Новини.LIVE

Адвокаты обвиняют полицию в превышении полномочий при задержании ветерана Любомира Дмитришина в Киеве, которого считают организатором протестов на Теремках. Мужчина в настоящее время находится в СИЗО. Юристы указывают на необоснованное применение силы, ошибки в постановлении и изъятие техники у супруги задержанного.

Об этом сообщает ТСН, передает Новини.LIVE.

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Строительство теплотрассы в Киеве обернулось арестом ветерана

После силового задержания 27 сентября ветеран Любомир Дмитришин оказался в следственном изоляторе. Родные не имеют с ним никакой связи, а сестра задержанного Ярослава утверждает, что во время действий правоохранителей ее брат не оказывал сопротивления.

Столичная полиция называет мужчину организатором массовых столкновений, вспыхнувших в Голосеевском районе из-за строительства резервной теплосети. В то же время юристы компании Miller, представляющие интересы ветерана, заявляют о ряде грубых процессуальных нарушений и готовят заявление об уголовном правонарушении в виде превышения полномочий отдельными полицейскими. Они уже обратились в суд с требованием проверить законность лишения свободы их подзащитного.

По информации адвокатов, силовики ворвались с обыском, не предоставив документов, подтверждающих их полномочия, а в самом судебном постановлении содержались ошибки в фамилии и адресе проживания.

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Юристы утверждают, что правоохранители применили к Дмитришину физическую силу без каких-либо на то оснований, не объяснили причину задержания, а о правах сообщили уже после завершения следственных действий.

Кроме того, защита зафиксировала прерывание обязательной видеосъемки процесса. Во время обыска следователи также изъяли ноутбук и телефон жены ветерана, хотя женщина вообще не участвовала в протестных акциях.

Новини.LIVE сообщали, что конфликт между общественностью и властями тянется с августа, когда местные жители остановили прокладку новой теплотрассы к микрорайонам Теремки-1 и Теремки-2. Первоначальный проект предусматривал вырубку 662 деревьев. Эта инфраструктура разрабатывалась как резервная магистраль на случай аварийной остановки ТЭЦ-5, чтобы гарантировать теплоснабжение 183 жилых домов, трех медицинских учреждений и 18 образовательных учреждений.

После волны возмущения КГГА и предприятие "Киевтеплоэнерго" изменили планы. Согласно новому оптимизированному варианту, коммунальщики пообещали сохранить около 160 деревьев, ограничившись вырубкой примерно десяти деревьев.

Однако 21 сентября в зеленой зоне вновь возобновили строительные работы. Территорию обнесли забором под охраной полиции, что вызвало ярость жителей. Люди ложились на землю, их силой оттесняла и выносила "Муниципальная охрана", а на ограждениях появились надписи "КГГА лжет — парк страдает".

Уже 23 сентября волна возмущения докатилась до здания КГГА. Киевляне устроили митинг, требуя наказать муниципальных служащих за применение силы против людей, изменить маршрут теплотрассы для сохранения сквера и скандировали лозунги против Виталия Кличко. Активисты объявили о подготовке судебного иска против столичной администрации.

А 27 сентября столкновения вновь перенеслись к огороженной строительной площадке. Протестующие с плакатами "Бетоном не надышишся" пытались прорвать оцепление силовиков и штурмовали ворота стройплощадки под крики "Открывай". Против митингующих применили силу.

Киев скандал деревья ТЭЦ ветераны задержание правохранители Теремки
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко

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