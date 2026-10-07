Протести на Теремках: деталі арешту Любомира Дмитришина

Поліція на будівництві у Теремках. Фото: Новини.LIVE

Адвокати звинувачують поліцію у перевищенні повноважень під час затримання ветерана Любомира Дмитришина в Києві, якого вважають організатором протестів на Теремках. Чоловік наразі у СІЗО. Юристи вказують на безпідставне застосування сили, помилки в ухвалі та вилучення техніки у дружини затриманого.

Про це повідомляє ТСН, передає Новини.LIVE.

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Будівництво теплотраси у Києві обернулося арештом ветерана

Після силового затримання 27 вересня ветеран Любомир Дмитришин опинився у слідчому ізоляторі. Рідні не мають із ним жодного зв'язку, а сестра затриманого Ярослава стверджує, що під час дій правоохоронців її брат не чинив опору.

Столична поліція називає чоловіка організатором масових сутичок, які спалахнули у Голосіївському районі через будівництво резервної тепломережі. Водночас юристи компанії Miller, які представляють інтереси ветерана, заявляють про низку грубих процесуальних порушень і готують заяву про кримінальне правопорушення щодо перевищення влади окремими поліцейськими. Вони вже звернулися до суду з вимогою перевірити законність позбавлення волі їхнього підзахисного.

За інформацією адвокатів, силовики увірвалися з обшуком, не надавши документів на підтвердження своїх повноважень, а сама судова ухвала містила помилки у прізвищі та адресі проживання.

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Юристи стверджують, що правоохоронці застосували до Дмитришина фізичну силу без жодних на те підстав, не пояснили причину затримання, а права роз'яснили вже після завершення слідчих дій.

Крім того, захист фіксував переривання обов'язкової відеозйомки процесу. Під час обшуку слідчі також вилучили ноутбук і телефон дружини ветерана, хоча жінка взагалі не брала участі в протестних акціях.

Новини.LIVE інформували, що конфлікт між громадою та владою тягнеться з серпня, коли місцеві мешканці зупинили прокладання нової теплотраси до масивів Теремки-1 та Теремки-2. Первинний проєкт вимагав знищення 662 дерев. Ця інфраструктура розроблялася як резервна магістраль на випадок аварійної зупинки ТЕЦ-5, щоб гарантувати теплопостачання для 183 житлових будинків, трьох медичних закладів та 18 освітніх установ.

Після хвилі обурення КМДА та підприємство "Київтеплоенерго" змінили плани. За новим оптимізованим варіантом комунальники пообіцяли зберегти близько 160 насаджень, обмежившись видаленням приблизно десяти дерев.

Проте, 21 вересня, у зеленій зоні знов поновили будівельні роботи. Територію обнесли парканом під охороною поліції, що викликало лють жителів. Люди лягали на землю, їх силою відтісняла та виносила "Муніципальна охорона", а на огорожах з'явилися написи "КМДА бреше — парк страждає".

Вже 23 вересня хвиля обурення докотилася до будівлі КМДА. Кияни влаштували мітинг, вимагаючи покарати муніципалів за силу проти людей, змінити маршрут теплотраси для збереження скверу та скандували гасла проти Віталія Кличка. Активісти оголосили про підготовку судового позову проти столичної адміністрації.

А 27 вересня сутички перенеслися назад до огородженого будівництва. Протестувальники з плакатами "Бетоном не надихаєшся" намагалися прорвати оточення силовиків і швтурмували ворота будмайданчика під вигуки "Відкривай". Проти мітингувальників застосували силу.