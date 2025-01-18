Последствия утреннего обстрела Киева 18 января 2025 года

Последствия обстрела Киева: подтопление дороги из-за прорыва трубопровода. Фото: Новини.LIVE

В результате вражеской атаки на Киев утром в субботу, 18 января, погиб человек в Шевченковском районе. В Деснянском районе зафиксировали падение обломков.

Об этом сообщил начальник Киевской ГВА Тимур Ткаченко.

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Скриншот сообщения Тимура Ткаченко

Что известно о последствиях обстрела Киева утром 18 января

Воздушную тревогу утром 18 января повторно объявили в 05:50. В столице прогремели взрывы. Городской голова Виталий Кличко сообщил, что в Шевченковском районе горит нежилое здание.

Скриншот сообщения Виталия Кличко

Обновлено в 06:28: По информации Кличко, в Шевченковском районе повыбивало окна, есть задымление в подъезде жилого дома. Получили повреждения стеклянные элементы входа на станцию метро "Лукьяновская". Сейчас ее закрывают. Поезда следуют без остановки на этой станции.

Скриншот сообщения Виталия Кличко

Обновлено в 06:29: Начальник Киевской ГВА Тимур Ткаченко сообщил, что количество погибших возросло до трех.

Скриншот сообщения Тимура Ткаченко

Обновлено в 07:05: Количество погибших в Шевченковском районе возросло до четырех. В Голосеевском районе зафиксировали падение обломка — без последующего возгорания.

Скриншот сообщения Тимура Ткаченко

Обновлено в 07:09: В результате обстрела прорвало трубопровод и затопило дорогу возле места попадания на Лукьяновке.

Напомним, утром 18 января прогремели взрывы на Киевщине. В ОВА сообщили об атаке ударных беспилотников и работе ПВО.

Также слышали взрыв в Запорожье. Перед тем, как он прогремел, Воздушные Силы ВС Украины призвали всех, кто находится в городе, быть в укрытиях.