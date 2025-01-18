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Погибли люди, есть падение обломков — последствия обстрела Киева

18 января 2025 06:24
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор
Последствия утреннего обстрела Киева 18 января 2025 года
Последствия обстрела Киева: подтопление дороги из-за прорыва трубопровода. Фото: Новини.LIVE
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор

В результате вражеской атаки на Киев утром в субботу, 18 января, погиб человек в Шевченковском районе. В Деснянском районе зафиксировали падение обломков.

Об этом сообщил начальник Киевской ГВА Тимур Ткаченко.

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Скриншот сообщения Тимура Ткаченко

Что известно о последствиях обстрела Киева утром 18 января

Воздушную тревогу утром 18 января повторно объявили в 05:50. В столице прогремели взрывы. Городской голова Виталий Кличко сообщил, что в Шевченковском районе горит нежилое здание.

В Шевченковском районе Киева после обстрела утром 18 января 2025 года вспыхнул пожар
Скриншот сообщения Виталия Кличко

Обновлено в 06:28: По информации Кличко, в Шевченковском районе повыбивало окна, есть задымление в подъезде жилого дома. Получили повреждения стеклянные элементы входа на станцию метро "Лукьяновская". Сейчас ее закрывают. Поезда следуют без остановки на этой станции.

Последствия обстрела Киева утром 18 января 2025 года
Скриншот сообщения Виталия Кличко

Обновлено в 06:29: Начальник Киевской ГВА Тимур Ткаченко сообщил, что количество погибших возросло до трех.

В результате атаки на Киев утром 18 января 2025 года есть погибшие
Скриншот сообщения Тимура Ткаченко

Обновлено в 07:05: Количество погибших в Шевченковском районе возросло до четырех. В Голосеевском районе зафиксировали падение обломка — без последующего возгорания.

Количество погибших в результате атаки на Киев 18 января 2025 года возросло до четырех
Скриншот сообщения Тимура Ткаченко

Обновлено в 07:09: В результате обстрела прорвало трубопровод и затопило дорогу возле места попадания на Лукьяновке.

Напомним, утром 18 января прогремели взрывы на Киевщине. В ОВА сообщили об атаке ударных беспилотников и работе ПВО.

Также слышали взрыв в Запорожье. Перед тем, как он прогремел, Воздушные Силы ВС Украины призвали всех, кто находится в городе, быть в укрытиях.

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06:56 Соглашение между Израилем и ХАМАС ратифицировано — что дальше

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