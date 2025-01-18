Наслідки ранкового обстрілу Києва 18 січня 2025 року

Наслідки обстрілу Києва: підтоплення дороги через прорив трубопроводу. Фото: Новини.LIVE

Унаслідок ворожої атаки на Києв уранці в суботу, 18 січня, загинула людина в Шевченківському районі. У Деснянському районі зафіксували падіння уламків.

Про це повідомив начальник Київської МВА Тимур Ткаченко.

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Скриншот повідомлення Тимура Ткаченка

Що відомо про наслідки обстрілу Києва вранці 18 січня

Повітряну тривогу вранці 18 січня повторно оголосили о 05:50. У столиці пролунали вибухи. Міський голова Віталій Кличко повідомив, що в Шевченківському районі горить нежитлова будівля.

Скриншот повідомлення Віталія Кличка

Оновлено о 06:28: За інформацією Кличка, у Шевченківському районі повибивало вікна, є задимлення в під'їзді житлового будинку. Зазнали пошкоджень скляні елементи входу на станцію метро "Лук'янівська". Наразі її закривають. Поїзди прямують без зупинки на цій станції.

Скриншот повідомлення Віталія Кличка

Оновлено о 06:29: Начальник Київської МВА Тимур Ткаченко повідомив, що кількість загиблих зросла до трьох.

Скриншот повідомлення Тимура Ткаченка

Оновлено о 07:05: Кількість загиблих у Шевченківському районі зросла до чотирьох. У Голосіївському районі зафіксували падіння уламку — без подальшого займання.

Скриншот повідомлення Тимура Ткаченка

Оновлено о 07:09: Унаслідок обстрілу прорвало трубопровід і затопило дорогу біля місця влучання на Лук'янівці.

Нагадаємо, уранці 18 січня пролунали вибухи на Київщині. В ОВА повідомили про атаку ударних безпілотників і роботу ППО.

Також чули вибух у Запоріжжі. Перед тим, як він пролунав, Повітряні Сили ЗС України закликали всіх, хто перебуває в місті, бути в укриттях.