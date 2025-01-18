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Загинули люди, є падіння уламків — наслідки обстрілу Києва

18 січня 2025 06:24
Чекарьова Марія - редактор
Наслідки ранкового обстрілу Києва 18 січня 2025 року
Наслідки обстрілу Києва: підтоплення дороги через прорив трубопроводу. Фото: Новини.LIVE
Чекарьова Марія - редактор

Унаслідок ворожої атаки на Києв уранці в суботу, 18 січня, загинула людина в Шевченківському районі. У Деснянському районі зафіксували падіння уламків.

Про це повідомив начальник Київської МВА Тимур Ткаченко.

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Обстріл Києва вранці 18 січня 2025 року
Скриншот повідомлення Тимура Ткаченка

Що відомо про наслідки обстрілу Києва вранці 18 січня

Повітряну тривогу вранці 18 січня повторно оголосили о 05:50. У столиці пролунали вибухи. Міський голова Віталій Кличко повідомив, що в Шевченківському районі горить нежитлова будівля.

У Шевченківському районі Києва після обстрілу вранці 18 січня 2025 року спалахнула пожежа
Скриншот повідомлення Віталія Кличка

Оновлено о 06:28: За інформацією Кличка, у Шевченківському районі повибивало вікна, є задимлення в під'їзді житлового будинку. Зазнали пошкоджень скляні елементи входу на станцію метро "Лук'янівська". Наразі її закривають. Поїзди прямують без зупинки на цій станції.

Наслідки обстрілу Києва вранці 18 січня 2025 року
Скриншот повідомлення Віталія Кличка

Оновлено о 06:29: Начальник Київської МВА Тимур Ткаченко повідомив, що кількість загиблих зросла до трьох.

Унаслідок атаки на Київ уранці 18 січня 2025 року є загиблі
Скриншот повідомлення Тимура Ткаченка

Оновлено о 07:05: Кількість загиблих у Шевченківському районі зросла до чотирьох. У Голосіївському районі зафіксували падіння уламку — без подальшого займання.

Кількість загиблих унаслідок атаки на Київ 18 січня 2025 року зросла до чотирьох
Скриншот повідомлення Тимура Ткаченка

Оновлено о 07:09: Унаслідок обстрілу прорвало трубопровід і затопило дорогу біля місця влучання на Лук'янівці.

Нагадаємо, уранці 18 січня пролунали вибухи на Київщині. В ОВА повідомили про атаку ударних безпілотників і роботу ППО.

Також чули вибух у Запоріжжі. Перед тим, як він пролунав, Повітряні Сили ЗС України закликали всіх, хто перебуває в місті, бути в укриттях.

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

08:02 У Кременчуці засудили студентку за ДТП із представником ТЦК

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