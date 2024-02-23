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Угроза блекаута — в Киевской области энергетики переходят на усиленный режим работы

23 февраля 2024 14:30
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Угроза блекаута — в Киевской области энергетики переходят на усиленный режим работы
Электрики ремонтируют линии электропередач. Фото: REUTERS/Lisi Niesner
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Киевской области 24 февраля энергетики переходят в усиленный режим работы. Это связано с предупреждением синоптиков о сильных ветрах.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК в своем Telegram в пятницу, 23 февраля.

В каком состоянии энергосистема в  Киевской области

По прогнозам синоптиков, до конца 24 февраля ожидается мощный ветер, поэтому энергетики переходят в усиленный режим работы.

"Энергетики в усиленном режиме готовы ликвидировать последствия возможных аварий, если они возникнут", — говорится в сообщении ДТЭК.

Украинцам напоминают, что неблагоприятные погодные условия могут привести к падению деревьев и обрыву проводов. Поэтому следует соблюдать осторожность, правила безопасности и не приближатся к линиям электропередач.

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Скриншот сообщения ДТЭК в Telegram

Напомним, в Укрэнерго призвали украинцев экономно использовать электроэнергию, ведь это существенно поможет энергосистеме. Элементарные правила использования бытовых приборов помогут не только сэкономить средства семейного бюджета, но и снизить и разгрузить затраты электроэнергии в пиковые часы.

Добавим, с 1 марта 2024 года украинские потребители будут платить за электрическую энергию 2,64 грн/кВт-ч вне зависимости от объема потребления. Несмотря на ажиотаж вокруг возможного повышения тарифа на электричество, стоимость останется неизменной.

электроэнергия
Киевская область
ДТЭК
прогноз погоды
ветер
энергосистема

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