Угроза блекаута — в Киевской области энергетики переходят на усиленный режим работы

Электрики ремонтируют линии электропередач. Фото: REUTERS/Lisi Niesner

В Киевской области 24 февраля энергетики переходят в усиленный режим работы. Это связано с предупреждением синоптиков о сильных ветрах.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК в своем Telegram в пятницу, 23 февраля.

В каком состоянии энергосистема в Киевской области

По прогнозам синоптиков, до конца 24 февраля ожидается мощный ветер, поэтому энергетики переходят в усиленный режим работы.

"Энергетики в усиленном режиме готовы ликвидировать последствия возможных аварий, если они возникнут", — говорится в сообщении ДТЭК.

Украинцам напоминают, что неблагоприятные погодные условия могут привести к падению деревьев и обрыву проводов. Поэтому следует соблюдать осторожность, правила безопасности и не приближатся к линиям электропередач.

Скриншот сообщения ДТЭК в Telegram

Напомним, в Укрэнерго призвали украинцев экономно использовать электроэнергию, ведь это существенно поможет энергосистеме. Элементарные правила использования бытовых приборов помогут не только сэкономить средства семейного бюджета, но и снизить и разгрузить затраты электроэнергии в пиковые часы.

Добавим, с 1 марта 2024 года украинские потребители будут платить за электрическую энергию 2,64 грн/кВт-ч вне зависимости от объема потребления. Несмотря на ажиотаж вокруг возможного повышения тарифа на электричество, стоимость останется неизменной.