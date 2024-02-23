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Загроза блекауту — на Київщині енергетики переходять на посилений режим роботи

23 лютого 2024 14:30
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Загроза блекауту — на Київщині енергетики переходять на посилений режим роботи
Електрики ремонтують лінії електропередач. Фото: REUTERS/Lisi Niesner
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

 У Київській області 24 лютого енергетики переходять в посилений режим роботи. Це пов'язано із попередженням синоптиків про сильні вітри.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК у своєму Telegram у п'ятницю, 23 лютого. 

В якому стані енергосистема Київщини

За прогнозами синоптиків до кінця 24 лютого очікується потужний вітер, тому енергетики переходять в посилений режим роботи.

"Енергетики в посиленому режимі готові ліквідовувати наслідки ймовірних аварій, якщо вони виникнуть", — йдеться у повідомленні ДТЕК.

Українцям нагадують, що несприятливі погодні умови можуть призвести до падіння дерев та обриву проводів. Тому слід бути обережними, не нехтувати правилами безпеки та не наближатись до ліній електропередач. 

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Скриншот допису ДТЕК в Telegram

Нагадаємо, в Укренерго закликали українців заощадливо використовувати електроенергію, адже це суттєво допоможе енергосистемі. Елементарні правила використання побутових приладів допоможуть не лише заощадити кошти сімейного бюджету, а й зменшити та розвантажити затрати електроенергії в пікові години. 

Додамо, з 1 березня 2024 року українські споживачі платитимуть за електричну енергію 2,64 грн/кВт-год незалежно від обсягу споживання. Попри ажіотаж довкола можливого підвищення тарифу на електрику, вартість залишиться незмінна.

електроенергія
Київська область
ДТЕК
прогноз погоди
вітер
енергосистема

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