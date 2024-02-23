Загроза блекауту — на Київщині енергетики переходять на посилений режим роботи

Електрики ремонтують лінії електропередач. Фото: REUTERS/Lisi Niesner

У Київській області 24 лютого енергетики переходять в посилений режим роботи. Це пов'язано із попередженням синоптиків про сильні вітри.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК у своєму Telegram у п'ятницю, 23 лютого.

В якому стані енергосистема Київщини

За прогнозами синоптиків до кінця 24 лютого очікується потужний вітер, тому енергетики переходять в посилений режим роботи.

"Енергетики в посиленому режимі готові ліквідовувати наслідки ймовірних аварій, якщо вони виникнуть", — йдеться у повідомленні ДТЕК.

Українцям нагадують, що несприятливі погодні умови можуть призвести до падіння дерев та обриву проводів. Тому слід бути обережними, не нехтувати правилами безпеки та не наближатись до ліній електропередач.

Скриншот допису ДТЕК в Telegram

Нагадаємо, в Укренерго закликали українців заощадливо використовувати електроенергію, адже це суттєво допоможе енергосистемі. Елементарні правила використання побутових приладів допоможуть не лише заощадити кошти сімейного бюджету, а й зменшити та розвантажити затрати електроенергії в пікові години.

Додамо, з 1 березня 2024 року українські споживачі платитимуть за електричну енергію 2,64 грн/кВт-год незалежно від обсягу споживання. Попри ажіотаж довкола можливого підвищення тарифу на електрику, вартість залишиться незмінна.