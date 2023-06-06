Подрыв Каховской ГЭС: есть ли угроза вражеской атаки на Киевское водохранилище

Угроза вражеской атаки на Киевское водохранилище: к чему быть готовым
После подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС пропагандисты в России начали говорить о необходимости вражеской атаки на Киевское водохранилище.
Есть ли вероятность такой угрозы, в эксклюзивном комментарии для Новинии.LIVE рассказал член комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг (ЖКП) Юрий Камельчук.
"Понятно, что Кремлевская братия сейчас радуется сомнительной победе. Потому что это не военная победа, а катастрофа (подрыв Каховской ГЭС — Ред.). Взрыв был изнутри, снаружи такой взрыв сделать было бы сложно. Наружные удары вблизи Киевского водохранилища у нас уже были. И мы понимаем, что дамбы созданы очень прочно. Плюс принимаем во внимание, что есть много систем ПВО, которые способны сбивать ракеты разного калибра, даже те, что россияне говорили невозможно сбить. Поэтому я бы сказал, что ситуация вблизи Киева является не настолько опасной", — сказал Камельчук.
По словам нардепа, даже если с холодным умом оценить пропагандистские заявления об атаке на Киевское водохранилище, это возможно только если в одно место направят не менее 100 ракет и их не собьет ПВО.
"По-прежнему мы говорим — надейся на лучшее, готовься к худшему. Если мы можем предсказать самые быстрые действия, которые нужно будет совершить в случае небольшого подтопления или остановки электроснабжения от гидроэлектростанции вблизи Киева для районов, надо это делать. У нас должно быть оборудование для ремонта, для переключения на альтернативные источники. И спасатели должны знать этот алгоритм сразу вперед" , — добавил Камельчук.
Напомним, в ночь с 5 на 6 июня российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка на Херсонщине.
В Укргидроэнерго заявили, что в результате подрыва машинного зала изнутри Каховская ГЭС полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит.
По словам экспертов, последствия подрыва Каховской ГЭС , совершенного оккупантами, могут затронуть не только жизнедеятельность людей в регионе, но и нормальную жизнеспособность Запорожской АЭС.