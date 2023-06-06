Підрив Каховської ГЕС: чи є загроза ворожої атаки на Київське водосховище

Київське водосховище. Фото: esu.com.ua

Після підриву російськими окупантами Каховської ГЕС пропагандисти в Росії почали говорити про необхідність ворожої атаки на Київське водосховище.

Чи є ймовірність такої загрози, в ексклюзивному коментарі для Новини.LIVE розповів член комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг (ЖКП) Юрій Камельчук.

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Нардеп Юрій Камельчук. Фото: Новини.LIVE

"Зрозуміло, що кремлівська братія зараз тішиться з сумнівної перемоги. Бо це не військова перемога, а катастрофа (підрив Каховської ГЕС. — Ред.). Вибух був зсередини, зовні такий вибух зробити було б складно. Зовнішні удари поблизу Київського водосховища ми вже мали. І ми розуміємо, що дамби створено дуже міцно. Плюс беремо до уваги, що є багато систем ППО, які здатні збивати ракети різного калібру, навіть ті, що росіяни казали неможливо збити. Тому я би сказав, що ситуація поблизу Києва не є настільки небезпечною", — сказав Камельчук.

За словами нардепа, навіть якщо з холодним розумом оцінити пропагандистські заяви щодо атаки на Київське водосховище, це можливо лише, якщо в одне місце спрямують щонайменше 100 ракет і їх не зіб’є ППО.

"Як і раніше, ми говоримо — надійся на краще, готуйся до гіршого. Якщо ми можемо передбачити найшвидші дії, які треба буде зробити у разі невеликого підтоплення або зупинки електропостачання від гідроелектростанції поблизу Києва для районів, треба це робити. У нас має бути обладнання для ремонту, для переключення на альтернативні джерела. І рятувальники мають знати цей алгоритм одразу наперед", — додав Камельчук.

Нагадаємо, у ніч з 5 на 6 червня російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка на Херсонщині.

В Укргідроенерго заявили, що внаслідок підриву машинної зали зсередини Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

За словами експертів, наслідки підриву Каховської ГЕС, здійсненого окупантами, можуть торкнутися не лише життєдіяльності людей в регіоні, а й нормальній життєдіяльності Запорізької АЕС.