Заказник "Протасов Яр" будет имя Романа Ратушного - решение Киевсовета
Киевский горсовет 23 ноября принял решение переименовать природный заказник "Протасов Яр" в честь погибшего военного и общественного деятеля Романа Ратушного. Решение было единогласным — 76 голосов "за", без голосов "против".
Об этом сообщила депутат Киевсовета Ксения Семенова, передает hromadske.
Заказнику "Протасов Яр" присвоили имя Романа Ратушного
Представители организации "Защитим Протасов Яр" выразили благодарность киевской муниципальной власти за их решение, отметив, что это стало важным шагом в долгосрочной борьбе за сохранение Протасового Яра. Они подчеркнули, что Протасов Яр должен служить напоминанием для будущих поколений киевлян о Романе Ратушном.
Тем не менее продолжаются дискуссии относительно юридического статуса заказника.
Что известно про Романа Ратушного
Роман Ратушный, активно выступавший против застройки Протасового Яра, погиб 9 июня 2022 года на войне под Изюмом. Он возглавлял инициативу по защите этой территории. После его смерти его дело продолжила общественная организация.
Мэр Киева Виталий Кличко, выступая на прощании с Ратушным, пообещал сохранить Протасов Яр как зеленую зону в знак памяти о Романе.
Напомним, что в Соломенском районе Киева на территории Протасового Яра обустроили место памяти в честь активиста Романа Ратушного, погибшего в боях в Харьковской области.
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