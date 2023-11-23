Заказник "Протасов Яр" будет имя Романа Ратушного - решение Киевсовета

Боец 93 ОМБр "Холодный Яр" Роман Ратушный. Фото: соцсети

Киевский горсовет 23 ноября принял решение переименовать природный заказник "Протасов Яр" в честь погибшего военного и общественного деятеля Романа Ратушного. Решение было единогласным — 76 голосов "за", без голосов "против".

Об этом сообщила депутат Киевсовета Ксения Семенова, передает hromadske.

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Представители организации "Защитим Протасов Яр" выразили благодарность киевской муниципальной власти за их решение, отметив, что это стало важным шагом в долгосрочной борьбе за сохранение Протасового Яра. Они подчеркнули, что Протасов Яр должен служить напоминанием для будущих поколений киевлян о Романе Ратушном.

Тем не менее продолжаются дискуссии относительно юридического статуса заказника.

Что известно про Романа Ратушного

Роман Ратушный, активно выступавший против застройки Протасового Яра, погиб 9 июня 2022 года на войне под Изюмом. Он возглавлял инициативу по защите этой территории. После его смерти его дело продолжила общественная организация.

Мэр Киева Виталий Кличко, выступая на прощании с Ратушным, пообещал сохранить Протасов Яр как зеленую зону в знак памяти о Романе.

Напомним, что в Соломенском районе Киева на территории Протасового Яра обустроили место памяти в честь активиста Романа Ратушного, погибшего в боях в Харьковской области.