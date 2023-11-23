Заказник "Протасів Яр" матиме ім'я Романа Ратушного — рішення Київради

Боєць 93 ОМБр "Холодний Яр" Роман Ратушний. Фото: соцмережі

Київська міськрада 23 листопада ухвалила рішення перейменувати природний заказник "Протасів Яр" на честь загиблого військового та громадського діяча Романа Ратушного. Рішення було одноголосним — 76 голосів "за", без голосів "проти".

Про це повідомила депутат Київради Ксенія Семенова, передає hromadske.

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Представники організації "Захистимо Протасів Яр" висловили подяку київській муніципальній владі за їхнє рішення, зазначивши, що це стало важливим кроком у довгостроковій боротьбі за збереження Протасового Яру. Вони наголосили, що Протасів Яр має бути нагадуванням для майбутніх поколінь киян про Романа Ратушного.

Проте точаться дискусії щодо юридичного статусу заказника.

Що відомо про Романа Ратушного

Роман Ратушний, який активно виступав проти забудови Протасового Яру, загинув 9 червня 2022 року на війні під Ізюмом. Він очолював ініціативу щодо захисту цієї території. Після смерті його справу продовжила громадська організація.

Мер Києва Віталій Кличко, виступаючи на прощанні з Ратушним, пообіцяв зберегти Протасів Яр як зелену зону на знак пам'яті про Романа.

Нагадаємо, що у Солом'янському районі Києва на території Протасового Яру облаштували місце пам'яті на честь активіста Романа Ратушного, який загинув у боях на Харківщині.