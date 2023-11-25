Заоблачные цены — сколько сейчас стоит такси в Киеве
В Киеве цены на услуги такси выросли в разы. Это может быть связано с ночными обстрелами города.
Об этом сообщают Новини.LIVE.
Цены на такси в Киеве
К примеру, в приложении "Bolt" цены на такие услуги заоблачны. Стоимость стартует от 1022 грн и выше.
Такие тарифы можно увидеть, если добираться из Софиевской Борщаговки до станции метро Харьковская.
Если же говорить о других маршрутах, то там уже цена дешевле.
Например, со станции метро Академгородок до станции Крещатик можно добраться от 461 грн и выше.
Напомним, в ночь на 25 ноября российские оккупанты атаковали Киев "шахедами".
В результате атаки, произошло возгорания жилого дома в Соломенском районе, пострадал 11-летний ребенок.
Читайте Новини.LIVE!