Заоблачные цены — сколько сейчас стоит такси в Киеве

Автомобили в Киеве. Иллюстративное фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Киеве цены на услуги такси выросли в разы. Это может быть связано с ночными обстрелами города.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Цены на такси в Киеве

К примеру, в приложении "Bolt" цены на такие услуги заоблачны. Стоимость стартует от 1022 грн и выше.

Такие тарифы можно увидеть, если добираться из Софиевской Борщаговки до станции метро Харьковская.

Цены на такси в Киеве 25 ноября. Скриншот: Новини.LIVE

Если же говорить о других маршрутах, то там уже цена дешевле.

Например, со станции метро Академгородок до станции Крещатик можно добраться от 461 грн и выше.

Цены на такси в Киеве 25 ноября. Скриншот: Новини.LIVE

Напомним, в ночь на 25 ноября российские оккупанты атаковали Киев "шахедами".

В результате атаки, произошло возгорания жилого дома в Соломенском районе, пострадал 11-летний ребенок.