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Заоблачные цены — сколько сейчас стоит такси в Киеве

25 ноября 2023 07:27
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Заоблачные цены — сколько сейчас стоит такси в Киеве
Автомобили в Киеве. Иллюстративное фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Киеве цены на услуги такси выросли в разы. Это может быть связано с ночными обстрелами города.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Цены на такси в Киеве

К примеру, в приложении "Bolt" цены на такие услуги заоблачны. Стоимость стартует от 1022 грн и выше.

Такие тарифы можно увидеть, если добираться из Софиевской Борщаговки до станции метро Харьковская.

заоблачные цены на такси в столице
Цены на такси в Киеве 25 ноября. Скриншот: Новини.LIVE

Если же говорить о других маршрутах, то там уже цена дешевле.

Например, со станции метро Академгородок до станции Крещатик можно добраться от 461 грн и выше.

заоблачные цены на такси в столице
Цены на такси в Киеве 25 ноября. Скриншот: Новини.LIVE

Напомним, в ночь на 25 ноября российские оккупанты атаковали Киев "шахедами"

В результате атаки, произошло возгорания жилого дома в Соломенском районе, пострадал 11-летний ребенок.

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