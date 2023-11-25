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Захмарні ціни — скільки зараз коштує таксі у Києві

25 листопада 2023 07:27
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Захмарні ціни — скільки зараз коштує таксі у Києві
Автомобілі у Києві. Ілюстративне фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Києві ціни на послуги таксі зросли в рази. Це може бути пов'язано з нічними обстрілами міста.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Ціни на таксі у Києві

До прикладу, у застосунку "Bolt" ціни на такі послуги є захмарними. Вартість стартує від 1022 грн та вище. 

Такі тарифи можна побачити, якщо добиратися із Софіївської Борщагівки до станції метро Харківська.

захмарні ціни на таксі у столиці
Ціни на таксі у Києві 25 листопада. Скриншот: Новини.LIVE

Якщо ж говорити про інші маршрути, то там вже ціна є дешевшою.

Наприклад, зі станції метро Академмістечко до станції Хрещатик можна дібратися від 461 грн та вище.

захмарні ціни на таксі у столиці
Ціни на таксі у Києві 25 листопада. Скриншот: Новини.LIVE

Нагадаємо, у ніч проти 25 листопада російські окупантами атакували Київ "шахедами".

Внаслідок атаки сталося загоряння житлового будинку у Соломʼянському районі, постраждала 11-річна дитина.

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