Захмарні ціни — скільки зараз коштує таксі у Києві
У Києві ціни на послуги таксі зросли в рази. Це може бути пов'язано з нічними обстрілами міста.
Про це повідомляють Новини.LIVE.
Ціни на таксі у Києві
До прикладу, у застосунку "Bolt" ціни на такі послуги є захмарними. Вартість стартує від 1022 грн та вище.
Такі тарифи можна побачити, якщо добиратися із Софіївської Борщагівки до станції метро Харківська.
Якщо ж говорити про інші маршрути, то там вже ціна є дешевшою.
Наприклад, зі станції метро Академмістечко до станції Хрещатик можна дібратися від 461 грн та вище.
Нагадаємо, у ніч проти 25 листопада російські окупантами атакували Київ "шахедами".
Внаслідок атаки сталося загоряння житлового будинку у Соломʼянському районі, постраждала 11-річна дитина.
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