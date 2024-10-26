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Захват земли в Голосеевском парке — суд вынес решение

26 октября 2024 10:23
Евгения Брюховецкая - редактор
В Киеве состоялся суд по захвату земли в голосеевском парке
Ресторан. Фото: OBOZ.ua
Евгения Брюховецкая - редактор

В Киеве состоялся суд по незаконному строительству ресторана на территории Голосеевского парка. Его владельцем является бывший столичный полицейский.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

По данным расследования Oboz.ua, владельцем ресторана на территории Голосеевского парка есть экс-руководитель Святошинского отделения милиции в Киеве Анатолий Николаевец. Этот и еще полтора десятка объектов его семья получила благодаря решению Брянковского городского суда Луганской области от 25 ноября 2010 года.

Государственные регистраторы должны были проверить, на основании чего компания ООО "Затишок і Ко" получила в собственность этот объект в парке Киева, но не сделали этого. Они зарегистрировали право собственности на недвижимость на Николаевца.

Решение суда

Святошинский районный суд принял решение, согласно которому ресторан площадью 332,3 квадратных метра должен быть снесен.

Также компания должна привести в порядок территорию площадью 0,1058 гектаров, а именно: снести деревянный забор, дорожки с брусчаткой и бетонным покрытием, деревянные беседки и бетонные тропы.

Напомним, во Львове на территории парка культуры было незаконно построено сооружение. Суд признал законным снос здания.

Также мы писали, что во Львове ОО "Наш идеальный город" построило шестиэтажку без разрешения. После нескольких судебных инстанций окончательное решение было принято в пользу демонтажа.

суд рестораны Киев парки судебные решения

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