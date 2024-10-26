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Захоплення землі у Голосіївському парку — суд виніс рішення

26 жовтня 2024 10:23
Євгенія Брюховецька - редактор
У Києві відбувся суд щодо захоплення землі у голосіївському парку
Ресторан. Фото: OBOZ.ua
Євгенія Брюховецька - редактор

У Києві відбувся суд стосовно незаконно будівництва ресторану на території Голосіївського парку. Його власником є колишній столичний поліцейський.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

За даними розслідування OBOZ.ua, власником ресторану на території Голосіївського парку є екскерівник Святошинського відділення міліції у Києві Анатолій Миколаєць. Цей та ще півтора десятка об'єктів його родина отримала завдяки рішенню Брянківського міського суду Луганської області від 25 листопада 2010 року.

Державні реєстратори повинні були перевірити, на підставі чого компанія ТОВ "Затишок і Ко" отримала у власність цей об’єкт у парку Києва, але не зробили цього. Вони зареєстрували право власності на нерухомість на Миколайця.

Рішення суду

Святошинський районний суд ухвалив рішення, за яким ресторан площею 332,3 квадратних метрів повинен бути знесений. 

Також компанія має упорядкувати територію площею 0,1058 гектарів, а саме: знести дерев’яний паркан, доріжки з бруківкою та бетонним покриттям, дерев’яні альтанки та бетонні стежки.

Нагадаємо, у Львові на території парку культури було незаконно побудовано споруду. Суд визнав законним знесення будівлі.

Також ми писали, що у Львові ГО "Наше ідеальне місто" збудувала шестиповерхівку без жодного дозволу. Після кількох судових інстанцій остаточне рішення було ухвалено на користь демонтажу.

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