Закрытие станций метрополитена в Киеве — что делать киевлянам

Киевский метрополитен. Фото: Новини.LIVE

Закрытие сообщения метрополитена "Теремки — Демеевская" в Киеве на полгода вызвало множество вопросов у киевлян. Смогут ли власти столицы предоставить нормальную альтернативу и произойдет ли транспортный коллапс в Голосеевском районе?

На эти вопросы Новини.LIVE ответил транспортный аналитик Александр Гречко.

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Сообщение о том, что в Киеве закрывают сообщение метрополитена от станции "Теремки" до "Демеевской", упало киевлянам как снег на голову — ведь предупредили об этом всего за день до закрытия, анонсировали его на 9 декабря.

Однако из соображений безопасности сообщение пришлось закрыть уже 8 декабря — день в день с появлением новости. На остановках сразу же началась давка.

Люди на остановке возле метро "Лыбедская" после закрытия сообщения метро. Фото: Новини.LIVE

Люди на остановке возле метро "Лыбедская" после закрытия сообщения метро. Фото: Новини.LIVE 1 / 2

"При нормальных обстоятельствах власти Киева должны более заранее предупреждать о таких глобальных изменениях для огромного количества людей", — говорит Александр.

Речь идет о сотнях тысяч киевлян, которые пользовались этими станциями метрополитена. И всем им придется искать альтернативу.

Кроме киевлян, этими станциями пользовались и проживающие в пригородах Киева и вообще в области. Закрытие этих станций создаст настоящий транспортный коллапс для Голосеевского района, в частности, микрорайона Теремки.

Транспортные альтернативы

Альтернатив очень мало, говорит эксперт. И все они гораздо менее эффективны, чем метрополитен. Рассмотрим их.

Автомобили. Пересесть на автомобили — самый очевидный вариант на ближайшие полгода для тех, кто эти автомобили имеет. Поэтому такая альтернатива возможна для достаточно малого процента людей.

Автомобильный трафик в Киеве. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

"Но к чему это приведет — это приведет к тому, что будет увеличено количество пробок на тех участках, где они уже были, и появятся пробки там, где их не было", — предостерегает Александр Гречко.

Такси. Альтернатива эта, скорее, разовая, чем постоянная, ведь стоимость такси и метро разительно отличаются. А с ростом спроса значительно вырастет и цена.

Общественный транспорт. Уже с 8 декабря в КГГА анонсировали запуск дублирующих маршрутов общественного транспорта:

автобус №2-М: "Кибернетический центр — станция метро "Теремки" — станция метро "Лыбидская"", 60 автобусов, интервал движения — 1 минута,

троллейбус №43-К: "Кибернетический центр — станция метро "Лыбидская"", 20 троллейбусов, интервал движения — 3 минуты,

автобус №38: продлено до "Лыбидской", 5 автобусов, интервал движения — 17 минут.

Схема движения автобуса №2-М. Фото: скриншот

Схема движения троллейбуса №43-К. Фото: скриншот

Схема движения автобуса №38-Д. Фото: скриншот 1/3 _ 3

Также для освобождения троллейбусов на маршрут №43-К пришлось временно прекратить работу троллейбуса №50: "Улица Милославская - станция метро "Лыбидская"".

Это решение действительно нужное и действенное, но наземный транспорт физически не имеет возможности перевозить то количество людей, которое перевозил подземный. К тому же есть проблема воздушных тревог.

"Из-за действия решения Совета обороны Киева о том, что транспорт должен останавливаться во время тревог, будет фактически коллапс. К тому же это решение будет просто оставлять людей на улице в холодные месяцы", — сетует транспортный аналитик.

Другая проблема — пробки. Транспортное сообщество считает, что необходимо внедрять временные полосы для общественного транспорта на Голосеевском проспекте и следить, чтобы водители автомобилей не нарушали правила — это либо временное отделение полосы для общественного транспорта, либо камеры, либо увеличение количества патрулей на этом участке.

Но Голосеевский проспект имеет всего по 2 полосы движения в каждую сторону. Разделение полос для общественного транспорта приведет к тому, что движение автомобилей просто остановится.

Челночное движение метро. Еще одна версия, которую озвучивают эксперты — это запустить челночное движение поездов метро между станциями "Теремки" и "Демеевская".

Речь идет о запуске одного-двух поездов между этими станциями, которые будут курсировать только на этом участке. Но и интервал движения там будет около 15 минут.

Транспортный коллапс

Независимо от решений властей в Голосеевском районе ожидается транспортный коллапс. Это впервые за многие годы в Киеве закрывается такое количество станций метрополитена.

Пробки по Голосеевскому проспекту увеличатся в разы. А в случае воздушной тревоги подавно.

"Представьте — эти троллейбусы и автобусы будут тупо останавливаться на Голосеевском проспекте до отбоя тревоги и, по сути, будут ограничивать еще больше и без того малую пропускную способность улицы", — рассказывает Александр Гречко.

Остановка автобуса, Киев. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Но так или иначе, решение о закрытии сообщения метрополитена принять было необходимо.

"Нужно закрывать, потому что дотянули до такой ситуации, что уже нельзя ждать. Условно говоря, еще месяц подождать — и мы можем вообще остаться без тоннеля, потому что его смоет грунтовыми водами", — говорит транспортный аналитик.

Ситуация с тоннелями метрополитена — экстренная, поэтому их нужно ремонтировать. Но и транспортный коллапс Голосеевского района нужно не допустить. Киевские власти должны как можно быстрее принять действенные решения для киевлян.