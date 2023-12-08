Київський метрополітен. Фото: Новини.LIVE

Закриття сполучення метрополітену "Теремки — Деміївська" у Києві на пів року викликало багато питань у киян. Чи зможе влада столиці надати нормальну альтернативу і чи станеться транспортний колапс у Голосіївському районі?

На ці питання Новини.LIVE відповів транспортний аналітик Олександр Гречко.

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Повідомлення про те, що у Києві закривають сполучення метрополітену від станції "Теремки" до "Деміївської" впало киянам як сніг на голову — адже попередили про це всього лише за день до закриття, адже анонсували його на 9 грудня.

Однак з міркувань безпеки сполучення довелось закрити вже 8 грудня — день в день з появою новини. На зупинках одразу ж почалась тиснява.

Люди на зупинці біля метро "Либідська" після закриття сполучення метро. Фото: Новини.LIVE

Люди на зупинці біля метро "Либідська" після закриття сполучення метро. Фото: Новини.LIVE 1 / 2

"За нормальних обставин влада Києва мала б більш завчасно попереджати про такі глобальні зміни для величезної кількості людей", — каже Олександр.

Йдеться про сотні тисяч киян, які користувались цими станціями метрополітену. І всім їм доведеться шукати альтернативу.

Окрім киян, цими станціями користувались і ті, хто проживає у передмістях Києва та загалом в області. Закриття цих станцій створить справжній транспортний колапс для Голосіївського району — зокрема, мікрорайону Теремки.

Транспортні альтернативи

Альтернатив дуже мало, каже експерт. І всі вони набагато менш ефективні, ніж метрополітен. Тож розглянемо їх.

Автомобілі. Пересісти на автомобілі — найочевидніший варіант на найближчі пів року для тих, хто ці автомобілі має. Тож така альтернатива є можливою для досить малого відсотка людей.

Автомобільний трафік у Києві. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

"Але до чого це призведе — це призведе до того, що буде збільшена кількість заторів на тих ділянках, де вони вже були, і зʼявляться затори там, де їх не було", — застерігає Олександр Гречко.

Таксі. Альтернатива ця скоріше разова, ніж постійна, адже вартість таксі та метро разюче відрізняються. А з ростом попиту, значно зросте й ціна.

Громадський транспорт. Вже з 8 грудня в КМДА анонсували запуск дублювальних маршрутів громадського транспорту:

автобус №2-М: "Кібернетичний центр — станція метро "Теремки" — станція метро "Либідська"", 60 автобусів, інтервал руху — 1 хвилина,

тролейбус №43-К: "Кібернетичний центр — станція метро "Либідська"", 20 тролейбусів, інтервал руху — 3 хвилини,

автобус №38: продовжено до "Либідської", 5 автобусів, інтервал руху — 17 хвилин.

Схема руху автобусу №2-М. Фото: скриншот

Схема руху тролейбусу №43-К. Фото: скриншот

Схема руху автобусу №38-Д. Фото: скриншот 1 / 3

Також для звільнення тролейбусів на маршрут №43-К, довелось тимчасово припинити рух тролейбусу №50: "Вулиця Милославська — станція метро "Либідська"".

Це рішення дійсно потрібне та дієве, але наземний транспорт фізично не має можливості перевозити ту кількість людей, яку перевозив підземний. До того ж, є проблема повітряних тривог.

"Через дію рішення Ради оборони Києва про те, що транспорт має зупинятися під час тривог, буде фактично колапс. До того ж, це рішення просто залишатиме людей на вулиці в холодні місяці", — нарікає транспортний аналітик.

Інша проблема — затори. Транспортна спільнота вважає, що необхідно впроваджувати тимчасові смуги для громадського транспорту на Голосіївському проспекті та слідкувати, щоб водії автівок не порушували правил — це або тимчасове відокремлення смуги для громадського транспорту, або камери, або збільшення кількості патрулів на цій ділянці.

Але Голосіївській проспект має лише по 2 смуги руху в кожен бік. Відокремлення смуг для громадського транспорту призведе до того, що рух автомобілів просто зупиниться.

Човниковий рух метро. Ще одна версія, яку озвучують експерти — це запустити човниковий рух потягів метро між станціями "Теремки" та "Деміївська".

Йдеться про запуск одного-двох потягів між цими станціями, які курсуватимуть лише на цій ділянці. Але й інтервал руху там буде близько 15 хвилин.

Транспортний колапс

Незалежно від рішень влади, у Голосіївському районі очікується транспортний колапс. Це вперше за багато років у Києві закривається така кількість станцій метрополітену.

Затори по Голосіївському проспекту збільшаться в рази. А у випадку повітряної тривоги поготів.

"Уявіть — ці тролейбуси і автобуси будуть тупо зупинятися на Голосіївському проспекті до відбою тривоги і, по суті, обмежуватимуть ще більше і без того малу пропускну здатність вулиці", — розповідає Олександр Гречко.

Зупинка автобуса, Київ. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Але так чи інакше, рішення про закриття сполучення метрополітену прийняти було необхідно.

"Потрібно закривати, тому що дотягли до такої ситуації, що вже не можна чекати. Умовно кажучи, ще місяць почекати — і ми можемо взагалі залишитися без тунелю, бо його змиє ґрунтовими водами", — каже транспортний аналітик.

Ситуація з тунелями метрополітену — екстрена, тож їх потрібно ремонтувати. Але й транспортний колапс Голосіївського району потрібно не допустити. Київська влада має якнайшвидше ухвалити дієві рішення для киян.