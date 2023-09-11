Закупка драгоценных овощерезок: суд отстранил киевскую чиновницу от должности

Вручение подозрения главе отдела Управления образования Днепровской РГА. Фото: Киевская городская прокуратура

В Киеве отстранили от должности начальницу отдела Управления образования Днепровской РГА, подозреваемую в растрате бюджетных средств. Такое решение удовлетворил Голосеевский районный суд столицы.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

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Мера пресечения для чиновницы

Отмечается, что подозреваемая получила меру пресечения в виде ночного домашнего ареста сроком на два месяца. От должности она отстранена на такой же срок.

"Кроме того, на указанное лицо возложен ряд процессуальных обязанностей, а именно прибывать по каждому требованию к следователю, прокурору или суду; не отлучаться из населенного пункта, в котором она проживает, без разрешения следователя; сообщать следователю, прокурору или суду об изменении места своего проживания; воздерживаться от общения с работниками фирмы-поставщика; сдать на хранение документы, дающие право выезда за границу", — добавили в сообщении.

Что известно

Ранее Киевская городская прокуратура сообщила о подозрении начальнице отдела Управления образования Днепровской РГА в растрате средств при закупке овощерезок для общепита в укрытиях.

Стоимость товара оказалась завышенной почти на 300 тыс. грн, чем нанесен ущерб управлению образования Днепровской районной в г. Киеве государственной администрации на указанную сумму.

Напомним, столичный чиновник одного из коммунальных предприятий получил подозрение об ущербе, нанесенном во время ремонта дороги. Речь идет о сумме в размере 500 тысяч гривен.