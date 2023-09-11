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Закупівля коштовних овочерізок: суд відсторонив київську чиновницю від посади

11 вересня 2023 17:52
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Закупівля коштовних овочерізок: суд відсторонив київську чиновницю від посади
Вручення підозри очільниці відділу Управління освіти Дніпровської РДА. Фото: Київська міська прокуратура
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Києві відсторонили від посади начальницю відділу Управління освіти Дніпровської РДА, яка підозрюється у розтраті бюджетних коштів. Таке рішення задовольнив Голосіївський районний суд столиці. 

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

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Запобіжний захід для посадовиці

Зазначається, що підозрювана отримала запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту строком на два місяці. Від посади її відсторонено на такий ж термін.

"Крім того, на вказану особу покладено ряд процесуальних обов’язків, а саме прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора чи суду; не відлучатися із населеного пункту, в якому вона проживає, без дозволу слідчого; повідомляти слідчому, прокурору або суду про зміну місця свого проживання; утримуватися від спілкування з працівниками фірми-постачальника; здати на зберігання документи, що дають право виїзду за кордон", — додали у повідомленні.

Що відомо

Раніше Київська міська прокуратура повідомила про підозру начальниці відділу Управління освіти Дніпровської РДА в розтраті коштів при закупівлі овочерізок для закладів громадського харчування в укриттях. 

Вартість товару виявилася завищеною на майже 300 тис. грн, чим спричинено збитки управлінню освіти Дніпровської районної в м. Києві державної адміністрації на зазначену суму.

Нагадаємо, столичний посадовець одного із комунальних підприємств отримав підозру щодо збитків, завданих під час ремонту дороги. Йдеться про суму в розмірі 500 тисяч гривень.

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