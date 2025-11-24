Владимир Прокопив возвращается на должность - что известно

Заместитель председателя КГГА Владимир Прокопив. Фото: instagram.com/prokopiv_vv

Заместитель киевского городского головы Владимир Прокопив возобновляет выполнение своих служебных обязанностей. Ранее его подозревали в коррупционных действиях.

Об этом сообщает Киевский городской совет в понедельник, 24 ноября.

Реклама

Читайте также:

Распоряжение Кличко. Фото: скриншот

Прокопив возвращается на должность

Соответствующее распоряжение подписал сегодня городской голова Виталий Кличко.

В документе отмечается, что Прокопива допустили к работе с 25 ноября 2025 года в должности заместителя председателя Киевской городской государственной администрации по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий.

Решение приняли с учетом Кодекса законов о труде Украины, Закона о столице и письма Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции от 5 ноября этого года.

Напомним, что полиция и представители СБУ объявили подозрение заместителю председателя КГГА Владимиру Прокопову в апреле 2025 года.

До этого в полиции рассказали детали о вручении подозрения заместителю председателя КГГА Владимиру Прокопиву. И объяснили подробности дела, в котором он проходит