Україна
Заместитель Кличко возвращается на должность — детали

Заместитель Кличко возвращается на должность — детали

Ua ru
Дата публикации 24 ноября 2025 19:59
обновлено: 19:59
Владимир Прокопив возвращается на должность - что известно
Заместитель председателя КГГА Владимир Прокопив. Фото: instagram.com/prokopiv_vv

Заместитель киевского городского головы Владимир Прокопив возобновляет выполнение своих служебных обязанностей. Ранее его подозревали в коррупционных действиях.

Об этом сообщает Киевский городской совет в понедельник, 24 ноября.

Прокопив возвращается на должность

Соответствующее распоряжение подписал сегодня городской голова Виталий Кличко.

В документе отмечается, что Прокопива допустили к работе с 25 ноября 2025 года в должности заместителя председателя Киевской городской государственной администрации по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий.

Решение приняли с учетом Кодекса законов о труде Украины, Закона о столице и письма Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции от 5 ноября этого года.

Напомним, что полиция и представители СБУ объявили подозрение заместителю председателя КГГА Владимиру Прокопову в апреле 2025 года.

До этого в полиции рассказали детали о вручении подозрения заместителю председателя КГГА Владимиру Прокопиву. И объяснили подробности дела, в котором он проходит

Киев коррупция городской совет подозрение столица
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
