Володимир Прокопів повертається на посаду - що відомо

Заступник голови КМДА Володимир Прокопів. Фото: instagram.com/prokopiv_vv

Заступник київського міського голови Володимир Прокопів відновлює виконання своїх службових обов’язків. Раніше його підозрювали у корупційних діях.

Про це повідомляє Київська міська рада у понеділок, 24 листопада.

Розпорядження Кличка. Фото: скриншот

Прокопів повертається на посаду

Відповідне розпорядження підписав сьогодні міський голова Віталій Кличко.

У документі зазначається, що Прокопіва допустили до роботи з 25 листопада 2025 року на посаді заступника голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень.

Рішення ухвалили з урахуванням Кодексу законів про працю України, Закону про столицю та листа Національного агентства з питань запобігання корупції від 5 листопада цього року.

Нагадаємо, що поліція та представники СБУ оголосили підозру заступнику голови КМДА Володимиру Прокопіву у квітні 2025 року.

До цього у поліції розповіли деталі щодо вручення підозри заступнику голови КМДА Володимиру Прокопіву. Та пояснили подробиці справи, у якій він проходить