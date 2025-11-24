Володимир Прокопів повертається на посаду - що відомо

Заступник Кличка повертається на посаду попри підозру у корупції
Заступник київського міського голови Володимир Прокопів відновлює виконання своїх службових обов’язків. Раніше його підозрювали у корупційних діях.
Про це повідомляє Київська міська рада у понеділок, 24 листопада.
Прокопів повертається на посаду
Відповідне розпорядження підписав сьогодні міський голова Віталій Кличко.
У документі зазначається, що Прокопіва допустили до роботи з 25 листопада 2025 року на посаді заступника голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень.
Рішення ухвалили з урахуванням Кодексу законів про працю України, Закону про столицю та листа Національного агентства з питань запобігання корупції від 5 листопада цього року.
Нагадаємо, що поліція та представники СБУ оголосили підозру заступнику голови КМДА Володимиру Прокопіву у квітні 2025 року.
До цього у поліції розповіли деталі щодо вручення підозри заступнику голови КМДА Володимиру Прокопіву. Та пояснили подробиці справи, у якій він проходить
