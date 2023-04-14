Вместо элитных напитков — "паленка": в Киевской области разоблачили подпольный алкогольний цех
В Киевской области разоблачили подпольный цех по изготовлению алкоголя. Во время обысков правоохранители изъяли около 15 тысяч литров фальсифицированного алкоголя.
Об этом сообщает Бюро экономической безопасности Украины.
Что известно об алкогольной деятельности нарушителей
Отмечается, что подельники закупили сырье и материалы, настроили оборудование, что обеспечило полный цикл массового производства контрафактной продукции.
Спиртосодержащую смесь разливали в тетрапаки и пластиковую тару под видом известных брендов. Реализовывали опасный для жизни и здоровья людей суррогат крупными партиями доверенным клиентам.
"По результатам обысков, сотрудники БЭБ изъяли почти 15 тыс. литров фальсифицированного алкоголя и 3,5 тыс. литров спиртосодержащего вещества. Также изъяты добавки, ароматизаторы, оборудование, автомобиль и т.д.", — говорится в сообщении.
Ориентировочная сумма изъятой контрафактной продукции и имущества составляет около 4 млн. грн.
Отмечается, что досудебное расследование по уголовному производству по признакам уголовного правонарушения предусмотренного ч. 3 ст. 204 УК Украины (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) осуществляют детективы Территориального управления БЭБ в Киеве и Киевской области при оперативном сопровождении ГУ СБ Украины в Киеве и Киевской области и процессуального руководства прокуроров Киевской городской прокуратуры.
Напомним, недавно СБУ совместно с Нацполицией и правоохранителями Чешской Республики разоблачили деятельность международной преступной организации, которые обманули граждан ЕС на 160 млн. грн. Они настроили целую схему, по которой выманивали деньги у пострадавших.