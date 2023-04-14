Вместо элитных напитков — "паленка": в Киевской области разоблачили подпольный алкогольний цех

Правоохранители провели обыски на территории подпольного цеха по производству алкоголя. Фото: БЕБ

В Киевской области разоблачили подпольный цех по изготовлению алкоголя. Во время обысков правоохранители изъяли около 15 тысяч литров фальсифицированного алкоголя.

Об этом сообщает Бюро экономической безопасности Украины.

Читайте также:

Что известно об алкогольной деятельности нарушителей

Отмечается, что подельники закупили сырье и материалы, настроили оборудование, что обеспечило полный цикл массового производства контрафактной продукции.

Спиртосодержащую смесь разливали в тетрапаки и пластиковую тару под видом известных брендов. Реализовывали опасный для жизни и здоровья людей суррогат крупными партиями доверенным клиентам.

"По результатам обысков, сотрудники БЭБ изъяли почти 15 тыс. литров фальсифицированного алкоголя и 3,5 тыс. литров спиртосодержащего вещества. Также изъяты добавки, ароматизаторы, оборудование, автомобиль и т.д.", — говорится в сообщении.

Ориентировочная сумма изъятой контрафактной продукции и имущества составляет около 4 млн. грн.

Обыски на подпольном алкогольном заводе. Фото: БЕБ

Обыски на подпольном алкогольном заводе. Фото: БЕБ

Отмечается, что досудебное расследование по уголовному производству по признакам уголовного правонарушения предусмотренного ч. 3 ст. 204 УК Украины (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) осуществляют детективы Территориального управления БЭБ в Киеве и Киевской области при оперативном сопровождении ГУ СБ Украины в Киеве и Киевской области и процессуального руководства прокуроров Киевской городской прокуратуры.

Напомним, недавно СБУ совместно с Нацполицией и правоохранителями Чешской Республики разоблачили деятельность международной преступной организации, которые обманули граждан ЕС на 160 млн. грн. Они настроили целую схему, по которой выманивали деньги у пострадавших.