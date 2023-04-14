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Замість елітних напоїв — "пальонка": на Київщині викрили підпільний цех з вражаючими запасами

14 квітня 2023 18:07
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Замість елітних напоїв — "пальонка": на Київщині викрили підпільний цех з вражаючими запасами
Правоохоронці провели обшуки на території підпільного цеху з виготовлення алкоголю. Фото: БЕБ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

На Київщині викрили підпільний цех із виготовлення алкоголю. Під час обшуків правоохоронці вилучили майже 15 тисяч літрів фальсифікованого алкоголю.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки України.

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Зазначається, що спільники закупили сировину та матеріали, налаштували обладнання, що забезпечило повний цикл масового виробництва контрафактної продукції.

Спиртовмісну суміш розливали в тетрапаки та пластикову тару під виглядом відомих брендів. Реалізовували небезпечний для життя та здоров’я людей сурогат великими партіями довіреним клієнтам.

"За результатами обшуків, співробітники БЕБ вилучили майже 15 тис. літрів фальсифікованого алкоголю та 3,5 тис. літрів спиртовмісної речовини. Також вилучено добавки, ароматизатори, обладнання, автомобіль тощо", — йдеться у повідомленні.

Орієнтовна сума вилученої контрафактної продукції та майна становить майже чотири млн грн.

обшуки
Обшуки на підпільному алкогольному заводі. Фото: БЕБ
обшуки
Обшуки на підпільному алкогольному заводі. Фото: БЕБ

Зазначається, що досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) здійснюють детективи Територіального управління БЕБ у м. Києві та Київській області за оперативного супроводження ГУ СБ України у м. Києві та Київській області та процесуального керівництва прокурорів Київської міської прокуратури.

Нагадаємо, нещодавно СБУ спільно з Нацполіцією та правоохоронцями Чеської Республіки викрили діяльність міжнародної злочинної організації, які ошукали громадян ЄС на 160 млн грн. Вони налаштували цілу схему, за якою виманювали кошти у потерпілих.

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