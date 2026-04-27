Главная Киев Заморозки и ветер: прогноз погоды в Киеве на завтра

Заморозки и ветер: прогноз погоды в Киеве на завтра

Дата публикации 27 апреля 2026 20:06
Люди идут по городу с зонтиками под дождем. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Во вторник, 28 апреля, в Киеве и области ожидается прохладная погода с ночными заморозками. Днем местами возможен небольшой дождь, а ветер будет оставаться порывистым. Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях из-за низких температур.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Погода у Києві на 28 квітня
Прогноз погоды в Украине на 28 апреля. Карта: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Киеве на 28 апреля

По данным Укргидрометцентра, завтра в течение суток будет переменная облачность. Ночью осадков не ожидается, однако днем местами пройдет небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха по Киевской области ночью составит 0...-3 °C, днем — +6...+11 °C.

В Киеве ночью ожидается +1...+3 °C, а на поверхности почвы заморозки 0...-2 °C. Днем в столице воздух прогреется до +8...+10 °C.

Читайте также:

Отдельно синоптики предупреждают об опасных погодных явлениях. В Киеве 28 апреля ночью заморозки возможны на поверхности почвы, а 29-30 апреля — уже в воздухе, 0...-2 °C(I уровень опасности, желтый).

По области заморозки в воздухе прогнозируются ночью 28-30 апреля с температурой 0...-3 °C(II уровень опасности, оранжевый).

Синоптики отмечают, что такие погодные условия могут нанести вред цветущим плодовым деревьям.

Скриншот сообщения Укргидрометцентра/Facebook

Новини.LIVE информировали, что недавно синоптики спрогнозировали, когда в Украину придет настоящее весеннее тепло. Следовательно, в ближайшие дни ветер и заморозки накроют ряд областей. Однако в конце недели действительно ожидается постепенное потепление.

Новини.LIVE также писали, что в течение недели с 27 апреля по 3 мая в Украине сохранится холодная погода из-за поступления арктического воздуха. Температура будет ниже нормы, особенно ночью, а местами ожидаются дожди и порывистый ветер. Потепление начнется постепенно лишь ближе к выходным.

Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
