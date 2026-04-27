Заморозки та вітер: прогноз погоди у Києві на завтра

У вівторок, 28 квітня, у Києві та області очікується прохолодна погода з нічними заморозками. Вдень місцями можливий невеликий дощ, а вітер залишатиметься поривчастим. Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища через низькі температури.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Прогноз погоди в Україні на 28 квітня. Карта: Укргідрометцентр

Прогноз погоди у Києві на 28 квітня

За даними Укргідрометцентру, завтра протягом доби буде мінлива хмарність. Вночі опадів не очікується, однак удень місцями пройде невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7–12 м/с.

Температура повітря по Київській області вночі становитиме 0…-3 °C, вдень — +6…+11 °C.

У Києві вночі очікується +1…+3 °C, а на поверхні ґрунту заморозки 0…-2 °C. Вдень у столиці повітря прогріється до +8…+10 °C.

Окремо синоптики попереджають про небезпечні погодні явища. У Києві 28 квітня вночі заморозки можливі на поверхні ґрунту, а 29–30 квітня — вже в повітрі, 0…-2 °C (I рівень небезпечності, жовтий).

По області заморозки в повітрі прогнозуються вночі 28–30 квітня з температурою 0…-3 °C (II рівень небезпечності, помаранчевий).

Синоптики наголошують, що такі погодні умови можуть завдати шкоди квітучим плодовим деревам.

Скриншот повідомлення Укргідрометцентру/Facebook

Новини.LIVE інформували, що нещодавно синоптики спрогнозували, коли в Україну прийде справжнє весняне тепло. Відтак, найближчими днями вітер та заморозки накриють низку областей. Однак наприкінці тижня дійсно очікується поступове потепління.

Новини.LIVE також писали, що протягом тижня з 27 квітня по 3 травня в Україні утримається холодна погода через надходження арктичного повітря. Температура буде нижчою за норму, особливо вночі, а місцями очікуються дощі та поривчастий вітер. Потепління почнеться поступово лише ближче до вихідних.