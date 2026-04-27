Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаСвіт туризмуКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСтильМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Заморозки та вітер: прогноз погоди у Києві на завтра

Ua ru
Дата публікації: 27 квітня 2026 20:06
Люди йдуть містом з парасольками під дощем. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У вівторок, 28 квітня, у Києві та області очікується прохолодна погода з нічними заморозками. Вдень місцями можливий невеликий дощ, а вітер залишатиметься поривчастим. Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища через низькі температури.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Погода у Києві на 28 квітня
Прогноз погоди в Україні на 28 квітня. Карта: Укргідрометцентр

Прогноз погоди у Києві на 28 квітня

За даними Укргідрометцентру, завтра протягом доби буде мінлива хмарність. Вночі опадів не очікується, однак удень місцями пройде невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7–12 м/с.

Температура повітря по Київській області вночі становитиме 0…-3 °C, вдень — +6…+11 °C.

У Києві вночі очікується +1…+3 °C, а на поверхні ґрунту заморозки 0…-2 °C. Вдень у столиці повітря прогріється до +8…+10 °C.

Читайте також:

Окремо синоптики попереджають про небезпечні погодні явища. У Києві 28 квітня вночі заморозки можливі на поверхні ґрунту, а 29–30 квітня — вже в повітрі, 0…-2 °C (I рівень небезпечності, жовтий).

По області заморозки в повітрі прогнозуються вночі 28–30 квітня з температурою 0…-3 °C (II рівень небезпечності, помаранчевий).

Синоптики наголошують, що такі погодні умови можуть завдати шкоди квітучим плодовим деревам.

Скриншот повідомлення Укргідрометцентру/Facebook

Новини.LIVE інформували, що нещодавно синоптики спрогнозували, коли в Україну прийде справжнє весняне тепло. Відтак, найближчими днями вітер та заморозки накриють низку областей. Однак наприкінці тижня дійсно очікується поступове потепління.

Новини.LIVE також писали, що протягом тижня з 27 квітня по 3 травня в Україні утримається холодна погода через надходження арктичного повітря. Температура буде нижчою за норму, особливо вночі, а місцями очікуються дощі та поривчастий вітер. Потепління почнеться поступово лише ближче до вихідних.

Укргідрометцентр прогноз погоди погода в Києві
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації