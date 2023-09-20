Как заказать социальное такси в Киеве

Социальное такси в Киеве. Фото: КГГА

Людям с инвалидностью стало проще заказать услуги социального такси в Киеве. Для этого запустили чат-бот в Telegram. Работает он пока в тестовом режиме.

Об этом сообщает заместитель главы КГГА Марина Хонда на своей странице в Facebook.

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Услуга социального такси киевляне пользуются уже около трех лет.

По словам Хонды, в последнее время спрос на него растет. В последнее время количество нуждающихся в перевозке увеличилось до 300 человек. На маршруты выпустили уже 12 автомобилей, которые оборудованы в соответствии с потребностями людей с инвалидностью.

"Постоянно работаем над оптимизацией работы инклюзивного такси и заботимся о комфорте пассажиров. Для удобства оформления поездок запускаем чат-бот в тестовом режиме, где можно будет оперативно создать и отменить поездку, оставить отзыв, получить ответы на самые распространенные вопросы", — отметила она.

Найти чат-бот для заказа социального такси в Киеве можно по ссылке.

Напомним, женщина с инвалидностью София Грубова из Днепра столкнулась с проблемой во время путешествия на поезде: ей пришлось провести 18 часов без доступа к туалету. Дело в том, что на маршруте "Львов-Днепр" ее посадили в обычный вагон.