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Замовити соціальне таксі в Києві стало простіше: як це зробити

20 вересня 2023 18:57
ee34e9dc-53c1-4f8c-9684-90e1fa0c4500 - Марія Кучеренко
Як замовити соціальне таксі в Києві
Соціальне таксі в Києві. Фото: КМДА
ee34e9dc-53c1-4f8c-9684-90e1fa0c4500 - Марія Кучеренко

Людям з інвалідністю стало простіше замовити послуги соціального таксі в Києві. Для цього запустили чат-бот в Telegram. Працює він поки в тестовому режимі. 

Про це повідомляє заступниця голови КМДА Марина Хонда на своїй сторінці у Facebook.

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Послугою соціального таксі кияни користуються вже близько трьох років. 

За словами Хонди, останнім часом попит на нього зростає. Останнім часом кількість тих, хто потребує перевезення, збільшилася до 300 людей. На маршрути ж випустили вже  12 автомобілів, які обладнані згідно з потребами людей з інвалідністю. 

"Постійно працюємо над оптимізацією роботи інклюзивного таксі та дбаємо про комфорт пасажирів. Для зручності оформлення поїздок запускаємо чат-бот у тестовому режимі, де можна буде оперативно створити та скасувати поїздку, залишити відгук, отримати відповіді на найпоширеніші запитання", — зазначила вона. 

Знайти чат-бот для замовлення соціального таксі в Києві можна за посиланням

Нагадаємо, жінка з інвалідністю Софія Грубова з Дніпра зіткнулася з проблемою під час подорожі потягом: їй довелося провести 18 годин без доступу до туалету. Річ у тому, що на маршруті Львів-Дніпро її посадили у звичайний вагон.

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