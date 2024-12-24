В Киеве врача приговорили к 3 годам заключения из-за смерти младенца

Судебный зал. Иллюстративное фото: Слово і діло

Врач акушер-гинеколог частной клиники в Киеве признан виновным в смерти младенца. Оболонский районный суд вынес ему приговор за ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей, что повлекло за собой тяжкие последствия для новорожденного ребенка.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора Украины во вторник, 24 декабря.

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Детали дела

В мае 2020 года в родах врач неправильно оценил данные КТГ-мониторинга плода и несвоевременно принял решение о проведении кесарева сечения.

В результате новорожденный ребенок получил необратимые поражения центральной нервной системы и умер через 55 дней.

Комплексная судебно-медицинская экспертиза подтвердила причинно-следственную связь между действиями врача и смертью ребенка.

Обвиняемый своей вины не признал. Из-за избранной им тактики судебный процесс длился более двух лет.

Наконец врач приговорен к трем годам лишения свободы — максимальному наказанию по ч. 2 ст. 140 УК Украины.

Он также лишен права заниматься медицинской деятельностью в течение 1 года.

Суд также удовлетворил иск потерпевшей стороны — частная клиника должна уплатить 1 млн 170 тыс. грн морального вреда.

Напомним, Хмельницкий горрайонный суд признал заведующую неврологическим отделением Хмельницкой городской больницы и члена военно-врачебной комиссии (ВВК) виновной в декларировании недостоверной информации. Она намеренно не указала имущество и доходы общей стоимостью 7,5 млн грн в своей декларации за 2023 год.

Также во Львове врач-нарколог требовал у военного деньги за то, чтобы признать его непригодным к службе. За это суд наказал члена ВЛК.