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Запізнився з кесаревим розтином — як у Києві суд покарав лікаря

24 грудня 2024 20:50
Катерина Османська - Редактор
У Києві лікаря засудили до 3 років ув’язнення через смерть немовляти
Судова зала. Ілюстративне фото: Слово і діло
Катерина Османська - Редактор

Лікар акушер-гінеколог приватної клініки у Києві визнаний винним у смерті немовляти. Оболонський районний суд виніс йому вирок за неналежне виконання професійних обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки для новонародженої дитини. 

Про це повідомля Офіс генерального прокурора України у вівторок, 24 грудня.

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Деталі справи

У травні 2020 року під час пологів лікар неправильно оцінив дані КТГ-моніторингу плода та несвоєчасно ухвалив рішення про проведення кесаревого розтину.

Внаслідок новонароджена дитина отримала незворотні ураження центральної нервової системи та померла через 55 днів.  

Комплексна судово-медична експертиза підтвердила причинно-наслідковий зв'язок між діями лікаря та смертю дитини.  

Обвинувачений своєї провини не визнав. Через обрану ним тактику судовий процес тривав понад два роки.  

Врешті лікар засуджений до трьох років позбавлення волі — максимального покарання за ч. 2 ст. 140 КК України.

Він також позбавлений права займатися медичною діяльністю протягом 1 року.

Суд також задовольнив позов потерпілої сторони — приватна клініка має сплатити 1 млн 170 тис. грн моральної шкоди.  

Нагадаємо, Хмельницький міськрайонний суд визнав завідувачку неврологічного відділення Хмельницької міської лікарні та членкиню військово-лікарської комісії (ВЛК) винною у декларуванні недостовірної інформації. Вона умисно не вказала майно та доходи загальною вартістю 7,5 млн грн у своїй декларації за 2023 рік.

Також у Львові лікар-нарколог вимагав у військового гроші за те, щоб визнати його непридатним до служби. За це суд покарав члена ВЛК.

Київ суд смерть дитина судові рішення

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