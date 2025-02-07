Коваленко опроверг фейк о запуске ракеты Орешник по Киеву

Запуск ракеты. Фото иллюстративное: росСМИ

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко опроверг информацию о запуске российской ракеты "Орешник" по Киеву 6 февраля. По его словам, Москва должна об этом предупреждать о таких пусках западных партнеров.

Об этом Андрей Коваленко заявил в Telegram в пятницу, 7 февраля.

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Коваленко подчеркнул, что предупреждения об "Орешнике" не было, как и падения ракеты.

"Вчера не было запуска "Орешника". Россия в случае таких пусков должна предупреждать западных партнеров. Предупреждения не было, и самого запуска с последующим "падением ракеты" также не было", — заявил он.

Пост Коваленко. Фото: скриншот

Напомним, Forbes писало, что оккупанты вчера запустили "Орешник" в направлении Киева. Однако ракета якобы упала на территории России.

Также главнокомандующий ВСУ Александр Сырский прокомментировал угрозу от российских ракет "Орешник".