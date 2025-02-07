Коваленко спростував фейк про запуск ракети Орєшнік по Києву

Запуск ракети. Фото ілюстративне: росЗМІ

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко спростував інформацію про запуск російської ракети "Орєшнік" по Києву 6 лютого. За його словами, Москва повинна про це попереджати західних партнерів.

Про це Андрій Коваленко заявив у Telegram у пʼятницю, 7 лютого.

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Коваленко наголосив, що попередження про "Орєшнік" не було, а також падіння ракети.

"Вчора не було запуску "Орєшніка". Росія у випадку таких пусків має попереджати західних партнерів. Попередження не було, і самого запуску з подальшим "падінням ракети" також не було", — заявив він.

Допис Коваленка. Фото: скриншот

Нагадаємо, Forbes писало, що окупанти вчора запустили "Орєшнік" у напрямку Києва. Однак ракета нібито впала на території Росїі.

Також головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський прокоментував загрозу від російських ракет "Орєшнік".