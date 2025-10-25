Відключення світла на Київщині 26 жовтня — оприлюднили графіки

Зарядите повербанки — графики отключения света на Киевщине завтра
Компания ДТЭК обнародовала свежий график стабилизационных отключений в Киевской области на 26 октября. Они будут действовать с 08:00 до 23:00, но нескольким очередям повезет — свет будет весь день.
Об этом сообщили в ДТЭК.
Когда будут отключать свет в Киевской области 26 октября
На Киевщине 26 октября будут действовать отключения по 12 очередям:
- очередь 1.1: свет будет весь день;
- очередь 1.2: света не будет с 11:30 до 15:00;
- очередь 2.1: свет будет весь день;
- очередь 2.2: свет будет весь день;
- очередь 3.1: свет будет весь день;
- очередь 3.2: свет будет весь день;
- очередь 4.1: света не будет от 15:00 до 18:30;
- очередь 4.2: света не будет с 14:30 до 18:30;
- очереди 5.1: света не будет от 09:30 до 11:30,
- очередь 5.2: света не будет с 10:00 до 12:00;
- очереди 6.1 и 6.2: света не будет с 18:00 до 22:00.
Проверить, в какие часы не будет света, можно на сайте или в приложении Yasno или на сайте ДТЭК "Киевские электросети".
Ранее мы сообщали, что завтра, 26 октября, в отдельных регионах Украины будет ограничено потребление электроэнергии. Точное время и объем ограничений может меняться.
