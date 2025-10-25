Видео
Зарядите повербанки — графики отключения света на Киевщине завтра

Зарядите повербанки — графики отключения света на Киевщине завтра

Ua ru
Дата публикации 25 октября 2025 23:30
обновлено: 23:46
Відключення світла на Київщині 26 жовтня — оприлюднили графіки
Ремонт линии электропередач. Иллюстративное фото: УНИАН

Компания ДТЭК обнародовала свежий график стабилизационных отключений в Киевской области на 26 октября. Они будут действовать с 08:00 до 23:00, но нескольким очередям повезет — свет будет весь день.

Об этом сообщили в ДТЭК.

Читайте также:

Когда будут отключать свет в Киевской области 26 октября

У деяких чергах на Київщині відключень завтра не буде — де саме - фото 1
График отключения света в Киевской области 26 октября. Фото: Скриншот

На Киевщине 26 октября будут действовать отключения по 12 очередям:

  • очередь 1.1: свет будет весь день;
  • очередь 1.2: света не будет с 11:30 до 15:00;
  • очередь 2.1: свет будет весь день;
  • очередь 2.2: свет будет весь день;
  • очередь 3.1: свет будет весь день;
  • очередь 3.2: свет будет весь день;
  • очередь 4.1: света не будет от 15:00 до 18:30;
  • очередь 4.2: света не будет с 14:30 до 18:30;
  • очереди 5.1: света не будет от 09:30 до 11:30,
  • очередь 5.2: света не будет с 10:00 до 12:00;
  • очереди 6.1 и 6.2: света не будет с 18:00 до 22:00.
У деяких чергах на Київщині відключень завтра не буде — де саме - фото 2
График отключений света 26 октября в Киевской области. Фото: Скриншот

Проверить, в какие часы не будет света, можно на сайте или в приложении Yasno или на сайте ДТЭК "Киевские электросети".

Ранее мы сообщали, что завтра, 26 октября, в отдельных регионах Украины будет ограничено потребление электроэнергии. Точное время и объем ограничений может меняться.

Также узнавайте, как экс-министр энергетики оценил риск полного блэкаута в Украине зимой.

Киев электроэнергия Киевская область отключения света свет графики отключений света
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
