Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Зарядіть повербанки — відключення світла на Київщині завтра

Зарядіть повербанки — відключення світла на Київщині завтра

Ua ru
Дата публікації: 25 жовтня 2025 23:30
Оновлено: 23:46
Відключення світла на Київщині 26 жовтня — оприлюднили графіки
Ремонт лінії електропередач. Ілюстративне фото: УНІАН

Компанія ДТЕК оприлюднила свіжий графік стабілізаційних відключень у Київській області на 26 жовтня. Вони діятимуть від 08:00 до 23:00, але декільком чергам пощастить — світло буде весь день. 

Про це повідомили у ДТЕК.

Реклама
Читайте також:

Коли відключатимуть світло у Київській області 26 жовтня

У деяких чергах на Київщині відключень завтра не буде — де саме - фото 1
Графік відключення світла у Київській області 26 жовтня. Фото: Скриншот

На Київщині 26 жовтня діятимуть відключення за 12 чергами: 

  • черга 1.1: світло буде весь день
  • черга 1.2: світла не буде від 11:30 до 15:00; 
  • черга 2.1: світло буде весь день;
  • черга 2.2: світло буде весь день
  • черга 3.1: світло буде весь день;
  • черга 3.2: світло буде весь день;
  • черга 4.1: світла не буде від 15:00 до 18:30; 
  • черга 4.2: світла не буде від 14:30 до 18:30; 
  • черги 5.1: світла не буде від 09:30 до 11:30,
  • черга 5.2: світла не буде від 10:00 до 12:00;
  • черги 6.1 та 6.2: світла не буде від 18:00 до 22:00.
У деяких чергах на Київщині відключень завтра не буде — де саме - фото 2
Графік відключень світла 26 жовтня у Київській області. Фото: Скриншот

Перевірити, в які години не буде світла, можна на сайті чи в застосунку Yasno або на сайті ДТЕК "Київські електромережі".

Раніше ми повідомляли, що завтра, 26 жовтня, в окремих регіонах України буде обмежено споживання електроенергії. Точний час та обсяг обмежень може змінюватися.

Також дізнавайтеся, як ексміністр енергетики оцінив ризик повного блекауту в Україні взимку.

Київ електроенергія Київська область відключення світла світло графіки відключень світла
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації