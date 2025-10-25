Відключення світла на Київщині 26 жовтня — оприлюднили графіки

Ремонт лінії електропередач. Ілюстративне фото: УНІАН

Компанія ДТЕК оприлюднила свіжий графік стабілізаційних відключень у Київській області на 26 жовтня. Вони діятимуть від 08:00 до 23:00, але декільком чергам пощастить — світло буде весь день.

Про це повідомили у ДТЕК.

Коли відключатимуть світло у Київській області 26 жовтня

Графік відключення світла у Київській області 26 жовтня. Фото: Скриншот

На Київщині 26 жовтня діятимуть відключення за 12 чергами:

черга 1.1: світло буде весь день ;

; черга 1.2: світла не буде від 11:30 до 15:00;

черга 2.1: світло буде весь день ;

; черга 2.2: світло буде весь день ;

; черга 3.1: світло буде весь день ;

; черга 3.2: світло буде весь день ;

; черга 4.1: світла не буде від 15:00 до 18:30;

черга 4.2: світла не буде від 14:30 до 18:30;

черги 5.1: світла не буде від 09:30 до 11:30,

черга 5.2: світла не буде від 10:00 до 12:00;

черги 6.1 та 6.2: світла не буде від 18:00 до 22:00.

Графік відключень світла 26 жовтня у Київській області. Фото: Скриншот

Перевірити, в які години не буде світла, можна на сайті чи в застосунку Yasno або на сайті ДТЕК "Київські електромережі".

