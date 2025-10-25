Відключення світла на Київщині 26 жовтня — оприлюднили графіки

Зарядіть повербанки — відключення світла на Київщині завтра
Компанія ДТЕК оприлюднила свіжий графік стабілізаційних відключень у Київській області на 26 жовтня. Вони діятимуть від 08:00 до 23:00, але декільком чергам пощастить — світло буде весь день.
Про це повідомили у ДТЕК.
Коли відключатимуть світло у Київській області 26 жовтня
На Київщині 26 жовтня діятимуть відключення за 12 чергами:
- черга 1.1: світло буде весь день;
- черга 1.2: світла не буде від 11:30 до 15:00;
- черга 2.1: світло буде весь день;
- черга 2.2: світло буде весь день;
- черга 3.1: світло буде весь день;
- черга 3.2: світло буде весь день;
- черга 4.1: світла не буде від 15:00 до 18:30;
- черга 4.2: світла не буде від 14:30 до 18:30;
- черги 5.1: світла не буде від 09:30 до 11:30,
- черга 5.2: світла не буде від 10:00 до 12:00;
- черги 6.1 та 6.2: світла не буде від 18:00 до 22:00.
Перевірити, в які години не буде світла, можна на сайті чи в застосунку Yasno або на сайті ДТЕК "Київські електромережі".
Раніше ми повідомляли, що завтра, 26 жовтня, в окремих регіонах України буде обмежено споживання електроенергії. Точний час та обсяг обмежень може змінюватися.
