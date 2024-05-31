Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Зарядите повербанки — в Киеве будут завтра действовать графики отключения света arrow

Зарядите повербанки — в Киеве будут завтра действовать графики отключения света

31 мая 2024 23:58
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Зарядите повербанки — в Киеве будут завтра действовать графики отключения света
Отключение света. Иллюстративное фото: Новини.LIVE
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В Киеве в субботу, 1 июня, будут  лимиты на потребление электроэнергии для всех категорий потребителей. В случае их превышения отключения будут происходить с 18:00 до 23:00.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской военной администрации со ссылкой на Укрэнерго в пятницу, 31 мая.

Читайте также:

Отключение света 1 июня

Объекты критической инфраструктуры, важные для поддержания жизнедеятельности населения, не будут иметь ограничений в подаче электроэнергии.

Ограничения подачи электроэнергии возможны только при превышении потребления по суточным лимитам, которые ежедневно определяет и сообщает Диспетчерский центр "Укрэнерго" каждому облэнерго.

Причиной введения этих ограничений является повреждение энергетических объектов Украины из-за ракетных ударов. В результате пяти российских атак с марта по май мощности больших тепловых и гидроэлектростанций недостаточны для производства прежнего объема электроэнергии.

Информация об отключении света. Фото: Укрэнерго
Информация об отключении света. Фото: Укрэнерго

Напомним, Диспетчерский центр Укрэнерго прогнозирует возможный возврат к плановым ограничениям потребления. Причиной являются последствия массированных ракетных и дроновых ударов российских оккупантов по украинским электростанциям, повлекшие значительный дефицит в энергетической системе.

Раньше мы писали, что Кабинет Министров Украины повысил стоимость электроэнергии для населения. С субботы, 1 июня, будет действовать единая цена, а именно 4,32 грн за кВт/ч.

Украина
отключения света
Киев
свет
электроэнергия
электроснабжение
энергосистема

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество – цену привяжут к потреблению.

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

28 мая 2024

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном

12:26 В Жироне разочарованы ситуацией с Довбиком — заявление главного тренера