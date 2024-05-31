Зарядите повербанки — в Киеве будут завтра действовать графики отключения света

Отключение света. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В Киеве в субботу, 1 июня, будут лимиты на потребление электроэнергии для всех категорий потребителей. В случае их превышения отключения будут происходить с 18:00 до 23:00.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской военной администрации со ссылкой на Укрэнерго в пятницу, 31 мая.

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Отключение света 1 июня

Объекты критической инфраструктуры, важные для поддержания жизнедеятельности населения, не будут иметь ограничений в подаче электроэнергии.

Ограничения подачи электроэнергии возможны только при превышении потребления по суточным лимитам, которые ежедневно определяет и сообщает Диспетчерский центр "Укрэнерго" каждому облэнерго.

Причиной введения этих ограничений является повреждение энергетических объектов Украины из-за ракетных ударов. В результате пяти российских атак с марта по май мощности больших тепловых и гидроэлектростанций недостаточны для производства прежнего объема электроэнергии.

Информация об отключении света. Фото: Укрэнерго

Напомним, Диспетчерский центр Укрэнерго прогнозирует возможный возврат к плановым ограничениям потребления. Причиной являются последствия массированных ракетных и дроновых ударов российских оккупантов по украинским электростанциям, повлекшие значительный дефицит в энергетической системе.

Раньше мы писали, что Кабинет Министров Украины повысил стоимость электроэнергии для населения. С субботы, 1 июня, будет действовать единая цена, а именно 4,32 грн за кВт/ч.